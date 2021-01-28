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“十三五”南京进出口年均增长7.1%

2021年01月28日10:06 | 来源：南报网
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原标题：这五年，南京进出口年均增长7.1%

昨天，市委市政府召开新闻发布会，通报“十三五”南京市开放型经济发展成就。“十三五”期间，全市累计进出口3216.9亿美元，年均增长7.1%，占全省比重由9.8%提升至11.9%。经营主体快速发展，大外贸格局基本形成，国际市场不断拓展，出口覆盖224个国家和地区。其中，“一带一路”国家出口不断提升，占比由2015年的28.2%增至今年的30.0%。

市商务局局长、市口岸办主任丁爱民介绍，“十三五”期间，我市累计实际使用外资196亿美元，比“十二五”增长6.8%，占全省份额由14.2%提升至16%，占全国份额由2.9%提升至3.6%。与此同时，全市对外承包工程营业额稳居全省第一，累计完成171.1亿美元，比“十二五”增长1.3倍。其中，南京南化建设有限公司承包完成的恒逸（文莱）PMB一期项目，成为“十三五”期间我国“一带一路”沿线国家重点项目。

5年间，我市先后引进700个总投资千万美元以上大项目，新增外商投资地区总部、投资性公司、研发中心等功能性机构93个，省级跨国公司地区总部及功能性机构18家，有力支撑了全市开放型经济的稳步增长。

“十三五”期间，全市累计服务贸易进出口730亿美元，年均增长6.8%。服务外包总执行额完成800亿美元，是“十二五”的1.9倍。今年，全市服务外包总执行额位列全国第一。数字背后，凸显的是全市服务贸易结构的不断优化。5年间，中国（南京）软件谷被评定为全国首批、江苏省唯一的国家数字服务出口基地。在商务部最新发布的服务外包示范城市综合评价中，南京位列全国第二。全市服务贸易进出口从2016年的122.7亿美元，增长到今年的150亿美元，年均增长5.46亿美元，“创新南京，服务全球”的城市品牌竞争力大幅提升。

自江苏自贸试验区南京片区获批建设以来，我市扎实落实改革试点任务，先后推出70余项体现首创要求的制度创新成果，其中“生物医药集中监管和公共服务平台”获国务院服务贸易创新发展试点最佳实践案例。自贸试验区的稳步高质量发展，也在一定程度上推动了全市开放平台的日臻完善。丁爱民透露，“十三五”期间，全市省级以上开发区经济总量占全市比重由44.6%提高到50%以上。“十三五”末，开发区实际使用外资130.8亿美元，占全市比重为66.7%。我市4个开发区获批江苏省特色创新（产业）示范园区，2个园区获批江苏省智慧园区，江北新区中国—北欧创新合作示范园获批江苏省国际合作园区。

水运口岸新增9个正式对外开放码头泊位、开通直飞国际（地区）航线37条……“十三五”期间，我市口岸保障能力不断提升。其中，海港进出口货运量预计达2630万吨，年均增长5.3%。空港口岸国际（地区）货运量达5.8万吨，年均增长 18.8%。

以量质齐升的开放型经济为依托，南京的城市国际影响力也显著增强。GaWC“世界城市名册2020”南京全球排名由2016年的第139位升至第87位。联合国人居署、中国社科院联合发布的“全球城市竞争力报告2019—2020”，南京经济竞争力全球排名升至42位，内地城市排名升至第6位。在《2020中国城市营商环境投资评估报告》中，南京荣获“中国国际化营商环境建设标杆城市”称号。（通讯员 王韬 融媒体记者 曹丽珍）

(责编：艾雯、杨牧)

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