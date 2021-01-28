2021年1月28日，外交部副部长乐玉成出席中国日报社举行的以“新时代的中美关系”为主题的线上“新时代大讲堂”活动并发表致辞。

乐玉成表示，新的一年已经开启，美国新政府也刚刚就职，此时探讨中美关系走向可谓适逢其时，也十分有意义。刚刚过去的2020年是极不平凡的一年，突如其来的新冠病毒给人类带来了前所未有的冲击，中美关系也经历了建交40多年来最严峻的局面。走进2021年，由衷希望世界“万象更新”，中美关系也要“辞旧迎新”。

乐玉成说，今年是基辛格博士秘密访华50周年，也是小球推动大球的“乒乓外交”50周年。当年两国的先辈推动中美关系破冰，展现非凡的智慧和勇气。如今推动中美关系再破冰，同样需要非凡的境界和胆识。

拜登总统先后曾四次访华，对中国并不陌生。1979年，他作为年轻的联邦参议员首次访华，受到邓小平同志亲切接见，中美关系就是在那一年实现了正常化。拜登总统在就职演说中反复呼吁美国人民“要团结不要分裂”令人印象深刻，这也正是处理中美关系所需要的精神和态度。

乐玉成表示，美国的真正敌人是新冠病毒而不是中国。过去四年特朗普政府错误的对华政策从反面告诉我们：面对像新冠疫情这样的人类共同挑战，中美作为世界主要大国，要把彼此视为队友而非对手；要相互照亮，而不是相互较量；要互做榜样，而不是互比力量。

乐玉成强调，习近平主席在给拜登当选总统的贺电中指出：“希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业”。这是中方对中美关系的主张和期许，也为下阶段中美关系发展指明了方向。

乐玉成用英语四个“R”阐述了对中美关系发展的四点期待：

一是Respect（相互尊重）。中美两国从相互尊重做起应该并不难。我们反复声明无意挑战美国的地位，更无意去取代美国，这也是为什么我们不赞同仅仅用“竞争”来定义两国关系，因为我们致力于提升自己，与美无争。我们只是希望美国尊重我们所选择的路、尊重我们的正当合法利益、尊重我们对美好生活的追求，而不要老想着改变中国、分化中国。中美应该相互成就，造福世界。

二是Reversal（拨乱反正）。过去四年中美关系被埋了太多的“雷”、挖了太多的“坑”、投了太多的“毒”、煽动了太多的仇恨和分裂，当务之急是要采取措施拨乱反正，止跌止损。同意美方一些人的建议，双方可以先迈出一小步，逐步积累共识和成果，为进一步改善关系创造条件。关键是要行动起来，尽快推动中美关系重回正轨。

三是Renewal（重开合作）。中美有分歧，更拥有广泛的共同利益和合作需求。疫情防控、经济复苏、气候变化可以成为下阶段中美合作的重点。我们对美国人民在疫情中遭受的苦难感同身受，愿继续支持美方抗击疫情，加强诊疗经验分享、疫苗研制分发等合作。中方愿同美方加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济复苏。中方愿同美方再度携手，加大清洁能源、低碳技术、环境保护等领域务实合作，更好保护地球家园。

四是Responsibility（责任担当）。中美作为世界两个主要大国，对世界和平与发展负有特殊重大责任。中美两国作出的每一个抉择、采取的每一项行动，都将对世界、对未来产生深远影响。中美在2001年携手反恐，2008年合力应对国际金融危机，2014年共同阻击埃博拉病毒，2016年推动达成气候变化《巴黎协定》。实践证明，中美合作可以办成很多有利于两国和世界的大事，只要中美下决心合作，一切皆有可能。

乐玉成在致辞最后引用莎士比亚的名言，“掌握我们命运的不是星座，而是我们自己”。他表示，中美关系是否会掉入所谓的“修昔底德陷阱”，绝不是什么命中注定，而是取决于我们的视野和选择。

“新时代大讲堂”于2018年创办，迄今共举行17期。本期活动以线上方式举行。

(责编：崔越、杨牧)