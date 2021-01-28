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史上最大规模气候调查：多数民众认为气候变化构成“全球性紧急状态”

2021年01月28日21:21 | 来源：新华社
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　　新华社联合国1月27日电（记者王建刚）联合国开发计划署27日发布的一项气候调查结果显示，在全球120多万受访者中，近三分之二的人认为气候变化已构成“全球性紧急状态”，应采取更有力的行动来应对这场危机。

　　这项名为“人民气候投票”的调查覆盖了全球50个国家的120万受访者，包括50多万18岁以下的年轻人。联合国开发计划署在一份新闻稿中说，这项调查是有史以来世界上最大规模的气候变化公众意见调查。

　　该调查询问受访者气候变化是否构成全球性紧急状态，以及他们是否支持经济、能源、交通、粮食和农场、自然以及保护民众这6个行动领域的18项关键气候政策。调查结果显示，大多数人认为气候变化是全球性紧急状态，支持推行更全面的气候政策来应对挑战，而不是维持现状。

　　调查还发现，受访者的受教育水平与他们采取气候行动的意愿有直接联系。在所有国家，受过高等教育的人对气候紧急状态的认可度非常高。

　　联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳表示，调查结果清楚表明，紧急气候行动在全球各地得到广泛支持，跨越了国籍、年龄和性别。

(责编：崔越、杨牧)

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