新华社纽约1月27日电 综述：泡沫化担忧刺激纽约股市三大股指显著下跌

新华社记者 刘亚南

受欧洲股市主要股指下跌和投资者担忧股市泡沫化而选择获利了结等因素影响，纽约股市三大股指27日低开低走，收盘时均比前一交易日下跌超2%。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌633.87点，收于30303.17点，跌幅为2.05%。标准普尔500种股票指数下跌98.85点，收于3750.77点，跌幅为2.57%。纳斯达克综合指数下跌355.47点，收于13270.60点，跌幅为2.61%。

阿斯托里亚投资组合顾问公司首席投资官约翰·戴维表示，过去两个月市场出现巨大涨幅，现在获利了结是正常的。

对未来股市走势，美国投资银行施蒂费尔金融公司美国股票研究部门执行董事兼机构股票策略负责人巴里·班尼斯特表示谨慎。他说，由于美国股市估值居于高位，很难继续看涨股市，股市继续上涨将出现泡沫。

班尼斯特27日在出席在线交流活动时告诉记者，美国股市将在一季度回调，很可能出现5%到10%的跌幅。

美联储27日宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。美联储主席鲍威尔召开新闻发布会说，近期美国新冠疫情更为严峻对经济活动和就业造成压力，经济和就业市场复苏步伐有所放缓。美联储将继续保持高度宽松的货币政策立场，直至实现充分就业和物价稳定两大目标。

但美联储的表态没有扭转当天市场跌势。

值得注意的是，散户投资者连续几天通过期权和股票市场不断买入多个低价股导致一些空头对冲基金大幅损失，有关个股股价暴涨，引发市场对股市出现泡沫的担忧。

当天，被散户投资者逼空的电视游戏和娱乐软件零售业企业游戏驿站公司和院线运营商AMC娱乐控股公司股价分别暴涨134.84%和301.21%。

关键知识传媒公司创始人亚当·克里萨富利表示，虽然市场参与者以好奇和娱乐的心态关注游戏驿站公司股价，但其股价短期暴涨正侵蚀市场信心。

“基金战略”全球咨询公司研究主管汤姆·李表示，由于游戏驿站公司等被严重做空的股票价格大幅上涨导致原本做空这些股票的基金要大幅追加保证金，对冲基金被迫卖出股票以补足资金导致市场出现一些混乱。不过，李认为，当日股市抛售是暂时的，股票将很快重拾涨势。

美国赛恩资产管理公司创始人迈克尔·伯里表示，游戏驿站公司股票交易是“不自然、疯狂和危险的”，并可能有法律和监管方面的影响。

美国证券交易委员会负责人27日发布声明说，该委员会正监控期权和股票市场的波动，同时评估当前受监管实体、金融中介和其他市场参与者的活动。

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