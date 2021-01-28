新华社北京1月28日电（国际观察）从“白人特权”受热议看美国社会不平等

新华社记者

在本月初的美国国会骚乱中，美国白人女子威廉姆斯偷走众议院议长佩洛西的笔记本电脑并试图出售，她因此被捕，但日前已获保释。而大约十年前，16岁的非洲裔少年卡利夫·布劳德被控偷窃一个背包，未受审却被羁押了3年。

“在美国，有两套司法系统。”社交媒体上不少人这样嘲讽美国根深蒂固的“白人特权”现象。当肤色成为关键项，很大程度上决定一个人得到笑脸还是冷遇、获得多少社会资源乃至拥有怎样的人生，美国社会实在难有公平可言。

“有色”之伤

国会骚乱中警察“双标”执法，以及此后法庭“宽容”对待涉事白人，让“白人特权”一词再度成为美国媒体和舆论聚焦的关键词，引发民众新一轮怒火与批评。

美国社交网络上近日流传着多组对比照片：去年夏天，不少非洲裔美国人在反种族歧视抗议中被警察粗暴对待；而在此次国会骚乱中，警察对破门而入的白人示威者却态度平和，甚至一起自拍。“这真是大错特错！”美国知名作家唐·温斯洛感叹。

美国民主党全国委员会成员罗恩·哈里斯评论说，美国执法者有自己的“判断”：抗议社会不公的有色人种都是“罪犯”，而袭击国会的白人只是“示威者”。

重创美国的新冠疫情也让不同肤色间的不平等得到凸显。相比白人，非洲裔等少数族裔遭受了更严重的打击。新上任的白宫国内政策委员会主任苏珊·赖斯日前坦言，非白人感染和死于新冠病毒的比例要比白人更高，有孩子的非洲裔和拉美裔家庭在疫情中经历食品短缺的可能性是白人家庭的两倍。美国劳工部数据显示，自疫情暴发后，美国非洲裔成年人失业率远高于白人。

美国有线电视新闻网日前刊文说，当有毒的“白人特权”无人约束，甚至被政客和权贵鼓励，结果就是美国现在的样子，“结构性种族歧视已成为美国的脓疮”。

无处不在

“白人特权”现象根植于美国建国200多年历史甚至欧洲殖民者进入北美大陆以来的更长历史之中，实质上是系统性种族主义的表现。虽然美国在少数族裔的长期抗争下给予了他们法律层面的平等权利，但实际上的种族不平等早已渗透至社会各个角落，在教育、就业、医疗等资源分配方面尤为突出。

美国《华盛顿邮报》日前援引3名经济学家发布的报告指出，在过去大半个世纪里，美国白人与非洲裔家庭收入差距巨大且丝毫没有缩小迹象。报告显示，2016年，11.5个非洲裔家庭的资产总值加起来才勉强与一个普通白人家庭持平，而一个拥有高中学历的白人所获得的家庭财富几乎是普通非洲裔的10倍。

美国教育学者保罗·图赫撰文说，美国每年高中毕业生中非洲裔约占15%，而普林斯顿大学、康奈尔大学等美国常春藤名校新生中非洲裔占比仅为8%。另有数据显示，仅有三分之一的非洲裔在进入大学后能顺利毕业，比例是白人的一半。和白人同学相比，非洲裔学生背负更多学费贷款，经济状况也更差，这成为他们辍学的主因。

美国《纽约时报》日前刊登了一封由多名有色人种剧作家、导演等文艺工作者写给“亲爱的白人美国剧院”的公开信，揭露了由白人主导的文化机构如何系统性忽视甚至打压有色人种艺术工作者。信里说：“我们一直在看着你们是如何假装没有看到我们。”

赖斯也指出，对于太多美国家庭来说，美国经济、法律、制度中的系统性种族歧视和不平等让所谓的“美国梦”遥不可及。

痼疾难消

如何扭转“白人特权”现象，真正实现种族平等，是美国人长期的追问。美国新总统拜登26日签署了4项旨在促进美国种族平等的行政令。分析人士指出，总统为种族问题签署行政令显示出当前美国种族歧视的严重性，但此类措施恐怕很难解决美国根深蒂固的系统性种族歧视问题。

美国社会学家佩吉·麦金托什认为，在西方社会，白人普遍独享一系列特殊优势，这是“与生俱来的隐性利益”，拥有特权的人或许意识不到，更多时候也不愿承认。

美国媒体人罗克珊·琼斯说，美国系统性种族歧视普遍存在，白人要比非洲裔“更有价值”是一种“文化”，美国社会的每个角落都试图将这种“文化”合法化。

南非大学塔博·姆贝基非洲领导力研究所专家塞尔杰斯·乔尤·卡姆加指出，美国存在着“有色编码、黑白分明”的意识形态，而这又被美国法律以形式平等所掩盖，使得美国在解决种族主义和种族歧视问题时面临多重困境和挑战。（参与记者：孙丁）

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