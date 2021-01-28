新华社北京1月28日电（记者王雨萧、于佳欣）商务部新闻发言人高峰28日说，2020年中俄农产品贸易额55.5亿美元，创历史新高，其中中方进口40.9亿美元，增长13.7%，中国跃升为俄农产品和肉类第一大出口市场。

高峰在商务部当日举行的网上例行新闻发布会上说，根据中方统计，2020年中俄双边贸易额1077.7亿美元，同比微降2.9%，连续三年突破千亿美元大关。中国连续11年稳居俄第一大贸易伙伴国地位，俄罗斯是中国第十大贸易伙伴。

高峰介绍，去年下半年以来，双边贸易逐步回暖，中国对俄出口“由负转正”并连续6个月正增长，下半年月均增幅超过7%。此外，油、气、铁矿石等大宗商品自俄进口数量大幅增长。“宅经济”拉动电子产品对俄出口快速增长，笔记本电脑、平板电脑出口分别增长39%和29%，中国品牌智能手机跃居俄市场销量榜首。

高峰表示，下一步，中方将与俄方一道，进一步加强抗疫合作，积极扩大双边贸易，促进跨境电商等新业态、新模式发展，拓展双向投资和战略性大项目合作，打造科技创新合作新增长点。

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