人民网北京1月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持28日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：据报道，27日，美国国务卿布林肯和美国总统气候变化特使克里在不同场合均表示，美国希在气候变化领域与中国合作。同时克里也表示，显然美国同中国存在许多严重分歧，我们不会用这些问题同中国就气候变化议题做交易。中方对此有何回应？

赵立坚：气候变化是人类面临的共同挑战，关系着人类前途和未来，任何一国都无法独自解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。中美在气候变化领域拥有广泛共同利益和合作空间。两国曾为应对气候变化开展了富有成效的合作，为推动《巴黎协定》达成、签署和生效发挥了积极建设性作用。中方愿同美方及国际社会一道，合作应对气候变化问题。

同时，我也想强调，中美在具体领域的合作不是“温室里的花朵”，必然与整体的中美关系息息相关。中方已经一再强调，任何一方都不应指望一方面肆意干涉中国内政、损害中国利益，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予理解和支持。我们希望美方能够为中美在重要领域的协调与合作创造有利条件。

美国国家公共广播电台记者：美国国务卿布林肯称，中方对新疆少数民族实施“大规模拘禁”和“强制绝育”措施构成“种族灭绝”。外交部对此有何评论？

赵立坚：重要的事情说三遍：中国没有种族灭绝。中国没有种族灭绝。中国没有种族灭绝。句号。

关于蓬佩奥之流炮制涉疆世纪谎言，对中国涉疆政策造谣污蔑，中方绝不接受，已多次予以批驳澄清。

当前新疆正处于历史最好的繁荣发展时期，经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就，呈现出社会稳定、人民安居乐业的良好局面。这个事实真相是对美方有关政客反华言论最有力的批驳！无论那些别有用心的人如何搬弄是非，都破坏不了新疆社会稳定的大好局面，都阻挡不了新疆奋力前进的步伐。蓬佩奥的反华言论已经被扫入历史的垃圾堆！

我们希望拜登政府有关人士正视新疆稳定发展的事实，倾听包括新疆2500万各族人民在内的14亿中国人民的呼声，本着基于事实和负责任的态度，稳慎处理相关问题。我们坚决反对任何外部势力借涉疆问题干涉中国内政，必将继续坚定维护国家主权安全和发展利益。

新华社记者：美国总统拜登26日签署了一份行政令称，美联邦政府必须承认，其政治领导人的行为助长了针对亚裔美国人和太平洋岛民的仇外情绪，有关行为包括用地理位置标识新冠肺炎疫情。拜登还要求联邦政府谴责和打击亚裔美国人和太平洋岛民因疫情在美国遭受的种族主义歧视和仇恨犯罪。中方对此有何评论？

赵立坚：中方在新冠肺炎疫情问题上的立场是一贯的、明确的。在此我愿强调三点：第一，新冠病毒是全人类的共同敌人，不分种族和国家。世界卫生组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相关联。第二，溯源必须本着非常严谨的态度，由科学家在世界范围内开展调查和研究。中方也坚决反对将病毒标签化、将疫情政治化的错误做法。第三，中方希望美国早日控制疫情蔓延势头，愿同包括美方在内的国际社会一道，推动全球抗疫合作。

彭博社记者：英国将于1月31日开始受理英国国民（海外）护照（BNO）持有者的移民申请。中方是否计划采取行动阻拦这些人获得英国移民身份的路径？

赵立坚：中方已多次就有关问题表明严正立场。英方违背承诺，一意孤行，反复炒作英国国民（海外）护照问题，干预香港事务，干预中国内政，到头来只会搬起石头砸自己的脚。

我愿在此重申，我们对香港的光明未来充满信心。任何势力、任何情况都动摇不了中国政府和中国人民维护国家主权安全、维护香港繁荣稳定、反对外部干预的决心和意志。

法新社记者：第一个问题，世卫组织国际专家组成员结束隔离后会去哪些地方？能否提供详细行程安排？第二，美方呼吁对病毒源头进行有力、清晰的国际调查，并对来自中国的虚假信息表达关切。中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题。世卫组织国际专家组来华后，根据国际普遍通行做法，接受14天集中隔离，将于今天结束。下一步，专家组将在符合中方相关防疫规定前提下，继续在华开展溯源交流合作，包括座谈、走访、考察等活动。各项活动都应符合科学溯源原则，都应以预防未来风险、保护人民生命安全和健康为最高目的。关于专家组具体行程及详细工作计划，建议你向主管部门进一步了解。

关于第二个问题。任何先入为主、预设前提进行负面揣测甚至企图进行政治化解读的言行都是不恰当的，将为世卫国际专家组在华开展科研合作带来不必要干扰，不利于得出严肃科学结论。

关于病毒溯源，相信大家都看到了，已经有越来越多的研究表明，包括世卫组织也认为，病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多地多点暴发。病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围内开展国际科学研究与合作。

我想强调，病毒溯源国际科学研究与合作，其宗旨是促进对病毒动物宿主和传播途径的了解，以便今后能够更好地预防未来可能出现的风险，更好地应对类似公共卫生危机。在这一事关全人类生命安全和身体健康的重大问题上，我们希望美方能够同中方一道，本着负责任的态度，尊重事实、尊重科学，尊重新冠病毒溯源国际专家组付出的辛勤劳动，使他们能够在不受政治因素干扰情况下开展病毒溯源科学研究。

日本广播协会记者：我有两个问题。第一，美国国务卿布林肯同菲律宾外长通话时称，美国拒绝中国在南海提出超出国际法范围的主张，美国将同东南亚国家站在一起。中方对此有何评论？第二，美日首脑进行了电话会谈，双方就共同实现自由开放的印太地区目标达成一致，请问中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题。中国在南海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，符合国际法和国际实践。中国坚定不移维护自身领土主权和海洋权益，坚定不移致力于与其他直接当事国通过谈判协商和平解决争议，坚定不移致力于与东盟国家共同维护南海地区和平稳定。我们希望域外国家充分尊重中国和地区国家妥善处理海上矛盾分歧、维护南海和平稳定的努力。

关于第二个问题。我们认为，和平发展、合作共赢是当今时代潮流和地区国家的共同心愿。有关国家间交往应有利于地区国家间的互信和地区的和平、稳定与繁荣。

法新社记者：第一个问题，美国总统拜登同日本首相菅义伟通话时称，《美日安保条约》适用于包括“尖阁列岛”在内的日本领土。你对此有何回应？第二个问题，中美元首近期是否有通话安排？

赵立坚：关于第一个问题。钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。《美日安保条约》是冷战产物，不应损及第三方利益，更不应危害地区和平稳定。

关于第二个问题。中方在中美关系上的立场是一贯的、明确的。至于你提到的具体问题，我目前没有可以向你提供的信息。

彭博社记者：中国驻美大使馆推特账号被封一事有无最新进展？中方和推特公司有过沟通吗？账号何时恢复正常？

赵立坚：关于你提到的具体问题，我们已经阐述过中方的立场。我们希望有关方面能够秉持客观公正立场，妥善处理有关问题。

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