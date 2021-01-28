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新闻分析：全球疫苗分配不均困境待解

2021年01月28日17:42 | 来源：新华社
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　　新华社北京1月28日电 新闻分析：全球疫苗分配不均困境待解

　　新华社记者张莹

　　随着多国陆续展开新冠疫苗接种，疫苗分配尤其低收入国家疫苗“一剂难求”问题广受关注。世界卫生组织总干事谭德塞说，如果不能公平分配疫苗，“世界将面临道德和经济双重灾难”。

　　从全球范围看，疫苗在高低收入国家间分配不均现象十分明显。

　　世卫组织近日公布的数据显示，全球已有50个国家接种总计约4000万剂新冠疫苗，其中大部分为高收入国家。该机构表示，随着其他地区国家争相抢购，疫苗价格被推高，非洲面临被甩在后面的危险。

　　由乐施会等多个国际组织联合成立的“人民疫苗联盟”去年12月也曾就富国囤积疫苗导致分配不均发出过警告。该联盟分析8款研发领先的新冠疫苗订购情况发现，全球30个低收入和37个中低收入国家仅能通过世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”获取疫苗，这些国家90%的人口在2021年年内无望接种。

　　分析还显示，上述8款疫苗已预订剂量中，有53%是被人口仅占世界14%的富裕国家购买。按人口比例来看，加拿大购买量最大，足够为该国每人接种5次。

　　谭德塞26日在世卫执委会第148届会议闭幕讲话中说：“目前富裕国家在推出疫苗，而世界上最不发达国家则在翘首等待。随着时间的流逝，国与国之间的鸿沟越来越大。”

　　疫苗被认为是遏制疫情大流行的希望。只有全球足够高比例的人口受到疫苗保护，才可能阻断病毒传播链。因此，疫苗分配不仅决定了各国最脆弱人群能否尽快得到保护，也关系着全球何时能战胜疫情。

　　美国东北大学研究人员曾分析在全球分发30亿剂新冠疫苗两种场景可能产生的影响，结果发现，如果按人口比例向所有国家分发30亿剂疫苗，可将新冠死亡病例减少61%；而如果高收入国家优先获得其中的20亿剂，死亡病例将减少33%。

　　疫苗分配不均还将带来严重经济损失。一份由国际商会研究基金会委托撰写的报告发现，“疫苗民族主义”可能导致全球经济损失高达9.2万亿美元，其中近一半将发生在最富裕的经济体中。

　　美国兰德公司的一项研究预测，疫苗分配不均可能导致全球经济每年损失高达1.2万亿美元。如果最低收入国家无法获取疫苗，即便其他国家都实施了疫苗接种工作，全球经济损失每年依然可能高达1530亿美元。反之，如果高收入国家为向低收入国家供应疫苗买单，那么每付出1美元可得到4.8美元的回报。

　　目前，世卫组织正通过COVAX机制加紧部署疫苗的采购和交付。该机制已经与疫苗生产商等落实约20亿剂疫苗的合同，另外还获得10亿剂疫苗的优先购买权，预计本季度开始首批交付。

(责编：崔越、杨牧)

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