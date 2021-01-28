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刚果（金）国民议会罢免总理

2021年01月28日17:41 | 来源：新华社
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　　新华社布拉柴维尔1月27日电 金沙萨消息：刚果（金）国民议会27日投票罢免现总理伊伦加。伊伦加目前未递交辞呈。

　　当天，382名国会议员出席针对伊伦加政府不信任提案的投票。共377名议员参与投票，367名议员支持罢免伊伦加及其领导的政府。伊伦加本人及反对不信任提案的部分议员未出席。刚果（金）国民议会共有500名议员。

　　刚果（金）国民议会在社交媒体推特上发文表示，总理应于罢免投票通过后24小时内递交辞呈。

　　本月22日，伊伦加及其领导的政府遭多名议员联名发起不信任提案。但伊伦加随后表示，针对自己及政府成员的不信任提案违反宪法和议会规章，他拒绝配合相关程序。

　　刚果（金）于2018年12月30日举行大选，反对党候选人齐塞克迪当选总统。但前总统卡比拉所属政治联盟在国民议会和参议院选举中赢得多数席位，两派政治势力持续博弈。2019年5月，齐塞克迪与卡比拉所属政治联盟联合组阁，任命伊伦加为总理。2020年12月，齐塞克迪宣布中止联合执政，将另外谋求议会多数席位。

　　伊伦加年近八旬，有超过30年从政经验，曾多次出任财政部门要职，是卡比拉的盟友。

(责编：崔越、杨牧)

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