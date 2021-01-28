人民网华盛顿1月27日电 （记者李志伟）美东时间1月27日晚，中国驻美国大使崔天凯出席“中美接触42年：过去的成就，未来的调整”线上对话会，并发表致辞。崔天凯表示，中美关系走到新的十字路口，中美两国必须紧密相连，重建尊重、信任和正常关系，希望正直、坦诚、尊重和远见能够回归美国对华政策。

崔天凯在讲话中指出，过去几年来，一些人试图否定这些基本事实，制造谣言，煽动仇恨，挑起争端，劫持了美国对华政策，把中美关系推向对抗的危险深渊。这严重损害中美两国人民根本利益，注定以失败告终。他说，近来又有观点提出，美应调整策略，联合盟友制衡中国，在亚太地区重建平衡和秩序合法性。“这种调整可以说是换汤不换药，很可能重蹈错误的覆辙，导致新的失衡，进一步扰乱地区秩序。”

崔天凯强调中美关系“四要”“四不要”。崔天凯指出，中美要互信，不要误判。“我们始终认为，中美都可以从对方的繁荣发展中获益，两国可以有竞争，但不必做对手，更应当成为伙伴。”他说，“我要强调，把中国当作战略对手和假想敌是严重战略误判，如果据此制定政策，将犯重大战略错误。”

崔天凯表示，中美要对话，不要对抗。在事关中国主权、统一和领土完整的问题上，中方没有任何妥协退让余地，希望美方尊重中方核心利益，不要挑战中方的红线。

崔天凯强调，中美要合作，不要争斗。中方真诚欢迎美国重返气候变化《巴黎协定》和世界卫生组织，期待与美方加强应对气候变化和抗疫合作。中美双方还迫切需要加强宏观经济政策协调，共同防范抵御国际经济金融风险，为世界经济注入信心。

崔天凯表示，中美要交流，不要隔绝。“去年以来，我比疫情前更加繁忙，参加了更多云会议和视频交流，真切感受到中美两国各界加强交流、增进理解的强烈愿望。”他说，“21世纪没有‘麦卡锡主义’横行之地，没有任何势力能够把中美两国人民推回封闭隔绝的时代。”

此次对话会由中国人民争取和平与裁军协会与美国卡特中心共同举办。美国前总统卡特向对话会发贺信并表示，美国与中国仍然而且必须保持密切联系。中国前驻美大使周文重、中国原外经贸部副部长龙永图、美国前驻华大使博卡斯、美中贸委会会长艾伦等中美人士参加了对话会。

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