新华社巴黎1月27日电（记者 肖亚卓）国际奥委会主席巴赫27日表示，尽管目前对于东京奥运会前景有诸多猜测，但国际奥委会将专心致力于让本届奥运会在今年7月23日如期开幕。此外，他还高度赞扬了北京冬奥会的筹备工作。

国际奥委会于当天在线上召开执委会会议，巴赫在会后的新闻发布会上表示，距离北京冬奥会开幕还有大约一年时间，北京冬奥会的所有场馆建设均已完工，技术层面的准备工作进行得非常出色。

尽管受疫情影响，北京冬奥会的筹备工作面临极大挑战，但是过去一年依然成果斐然：12个竞赛场馆全部建设完工、冬奥会和冬残奥会体育图标发布、吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”还搭乘嫦娥五号进行了历史性的月球之旅；奖牌和火炬设计工作完成，志愿者招募和市场开发有序进行等。

国际奥委会副主席、美国人阿妮塔·德弗朗茨在执委会上发言，表示对中国办好北京冬奥会有信心，并认为美国代表团一定会参加北京冬奥会。

东京奥运会依然是当天执委会会议讨论的重点之一。由于近期包括东京都在内的日本多个地区因疫情形势严峻进入紧急状态，怀疑东京奥运会可能被取消的声音逐渐增多。巴赫在此前接受日本共同社采访时已经对这样的质疑进行了驳斥，在当天的新闻发布会上，巴赫再次重申了对东京奥运会如期举行的信心。

“疫情的不确定性让大家对东京奥运会有了各种猜测———取消、B计划、甚至推迟到2032年举行。”巴赫说，“但所有这些猜测，对于正在备战奥运会的运动员来说都是一种伤害。”

“所以，我们不能把时间和精力浪费在这些猜测上，我们要做的是专注于眼下的工作，让东京奥运会如期在7月23号开幕。举办一届安全、成功的奥运会。”

按照国际奥委会与东京奥组委的计划，下周将发布一份关于东京奥运会与残奥会疫情防控的方案书。该方案书针对可能出现的不同状况，分别制定了详细的应对计划。

巴赫表示，国际奥委会非常有信心东京奥运会能如期举办，原因之一是许多正在进行的体育赛事在疫情防控方面的有效措施给东京提供了很多成功经验。

“就在这个冬季，在世界范围内有超过7000项体育赛事正在举办，有约175000名运动员接受了核酸检测，其中只有0.18%的运动员检测结果是阳性。而且没有一项赛事的举办导致疫情的集中暴发。”巴赫说。

当天的执委会会议还决定，将原定于今年3月10日至12日在雅典举行的第137次国际奥委会全会改为线上举行。

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