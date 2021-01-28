新华社华盛顿1月27日电 中国驻美国大使崔天凯27日表示，中美关系正处于新的历史关口，两国要增进互信、保持对话、推进合作、深化交流，一起为双边关系和人类社会开辟光明的未来。

崔天凯当天出席由中国人民争取和平与裁军协会和美国卡特中心共同举办的“中美接触42年：过去的成就，未来的调整”对话会并发表讲话。他说，中美建交42年来，两国打破冷战坚冰，超越意识形态分歧，不断深化互利合作，给两国人民带来巨大福祉，也有力促进了世界的和平、稳定与繁荣。

崔天凯指出，在新的历史关口，中美再次面临重大抉择。两国必须紧密相连，重建尊重、信任和正常关系。当美国努力走向团结、治愈、修复之际，祝愿美国取得成功，也希望正直、坦诚、尊重和远见能够回归美国对华政策。

崔天凯表示，中美要互信，不要误判。中美都可以从对方的繁荣发展中获益，两国可以有竞争，但不必做对手，更应当成为伙伴。他强调，把中国当作战略对手和假想敌是严重战略误判，如果据此制定政策，将犯重大战略错误。

崔天凯表示，中美要对话，不要对抗。中美之间的差异和分歧客观存在，双方应在平等和相互尊重基础上坦诚对话、相互倾听、增信释疑。他强调，在事关中国主权、统一和领土完整的问题上，中方没有任何妥协退让余地，希望美方尊重中方核心利益，不要挑战中方的红线。

崔天凯表示，中美要合作，不要争斗。中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。中方期待与美方加强应对气候变化和抗疫合作。中美双方还迫切需要加强宏观经济政策协调，共同防范抵御国际经济金融风险，为世界经济注入信心。

崔天凯表示，中美要交流，不要隔绝。中美人文交流遭到的破坏令人痛心，使中国学生学者、游客、企业家等产生担心和质疑。尽管如此，没有什么能够割断中美人民之间的友好交往。他相信，21世纪没有“麦卡锡主义”横行之地，没有任何势力能够把中美两国人民推回封闭隔绝的时代。

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