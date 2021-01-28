新华社柏林1月27日电（记者朱晟 张雨花）受更严格新冠疫情限制措施影响，德国联邦经济和能源部27日公布的年度经济报告将今年德国经济增速预期从此前的4.4%下调至3%。

报告说，一旦疫情稳定下来，德国经济将“在年内再次提速”，但经济预计要到2022年年中才能恢复到疫情暴发前水平。去年9月，德国政府预期经济在2022年初恢复到疫情暴发前水平。

德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔当天在一份声明中说，今年德国经济将增长，但“动能有所减弱”，目前工业活动保持强劲，而服务业受疫情影响严重。

为应对新冠疫情，德国从去年11月初起关闭餐饮堂食和文体休闲设施，并于当月下旬收紧私人聚会人数限制、戴口罩等相关规定。收紧措施一再被延长，本月19日，德国联邦政府与各州政府达成协议，将主要防疫限制措施延长至2月14日。

德国联邦统计局本月早些时候表示，经价格调整后，2020年德国国内生产总值比上一年下降5.0%。这是德国经济在连续10年实现增长后首次出现下降。

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