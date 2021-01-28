记者 何蒨

国际政治观察家、瑞士出版人尼尔·安德森 受访者供图

2020年夏季，法国政府取消全国隔离禁令，允许民众出门度假。一些有识之士呼吁，法国有必要牺牲夏季假期以遏制疫情，但这一呼声并未被采纳，导致秋冬第二波疫情来袭。法国政府被迫重启宵禁措施，当地民众也不得不取消假期计划。

对此，国际政治观察家尼尔·安德森在接受人民网记者采访时指出：“西方新自由主义的经济和政治政策，导致了西方政府在疫情防控方面的三大失败，也因此酝酿了社会危机，暴露了西方社会的脆弱性。”

危机管理不当

尼尔·安德森表示：“在危机管理方面，西方国家的第一个错误是低估了疫情在全球化环境下的传播力，同时高估了自身经济发展水平及医疗手段的应对能力。当疫情传播势头无法阻挡时，大多数西方国家最终还是采取了中国的隔离措施。少数几个西方国家冒着高死亡率的风险，想采取群体免疫策略，但最终也不得不放弃。”

“但是，西方国家采取的隔离措施与中国相去甚远。对他们来说，经济停摆不可想象，所以隔离措施也不可能十分严格。在疫情不同阶段，西方国家采取的防疫措施都相对随意、松懈。由于防疫措施不到位，新冠病毒又很狡猾，西方国家的经济有可能瘫痪超过一年。”尼尔·安德森指出。

在尼尔·安德森看来，西方国家隔离措施不到位的另一个原因，是很多西方人认为隔离限制了个人自由。他强调：“这种观点混淆了个人自由与集体中个人自由的概念。对一个被新冠病毒感染的个体进行隔离，并不是对其‘个人自由’的否定，放弃聚会、娱乐等活动，也不是对‘个人自由’的冒犯。”

尼尔·安德森感叹道：“抛开新冠病毒不说，这种个人主义盛行、人人只为自己、忽视重大危机的情形彰显了西方社会的脆弱性。”

卫生体系运作不良

尼尔·安德森指出，西方国家抗疫的第二个失败之处是卫生体系运作不良。他表示：“西方国家以为自己拥有世界上最好的医疗系统，但新冠疫情打破了这一自信。他们的医疗体系很容易崩溃，并引发一连串问题。”

他强调：“新冠疫情充分暴露了以经济发展及盈利为导向的新自由主义卫生政策的后果，例如护理人员低薪及病床数量减少。在疫情发展过程中，不少西方国家都先后经历了缺乏口罩、缺乏检测工具及检测不够快的阶段，这些都助长了病毒的传播。更严重的是，由于医疗经费缩减，医院床位不足，医生甚至推迟治疗原来就患有重病的感染者。”

尼尔·安德森指出：“西方国家隔离管理的能力很差，从政府到大众普遍缺乏对新冠病毒危险性的认识，不少人公开拒绝戴口罩。更严重的是，西方国家从未真正实施对新冠检测呈阳性者的隔离，也从未要求他们做到自我隔离，这是完全不负责任的。”

“西方政府不可能按家庭、小区、地域实施隔离，也无力提供健康追踪、出行管理、心理支持、消毒等。这些措施虽然严厉，但其有效性符合大众的利益，特别是穷人的利益。西方国家只能采取不够严格的宵禁、隔离措施，并且反反复复，随意性很强，没有连贯性。这是造成第二波、甚至第三波疫情在欧洲卷土重来的主要原因。” 尼尔·安德森说。

公共事务沟通危机

在尼尔·安德森看来，西方国家新冠疫情防控失败的第三个原因，是沟通危机。他指出：“有些西方政客的发言总是不清晰或自相矛盾，甚至充斥着谎言。他们无法与民众进行有效沟通，这种情况会引起大众的怀疑与困惑。结果就是社交网络和媒体上充斥着阴谋论和恐惧言论，甚至造成有民众拒绝接种疫苗。”

尼尔·安德森表示：“在充斥着个人主义的西方社会中，团结意识泯灭，政府也无力安抚民众情绪。疫情期间，难得的集体精神与团结意识仅仅体现在医院、住宅小区等环境中，但十分分散，并不足以构成具有影响力的社会力量，整个社会因此变得更加脆弱。”

尼尔·安德森指出：“新自由主义价值观使人们疏远了对集体价值的渴望。不仅是疫情，许多事实都表明，西方社会中公民与权力机构的关系发生了深层危机，公民与政客之间的信任被打破。大众的声音纵使能被听到，也不能被信任，这是西方社会中的信任危机。西方政府治理新冠疫情的失败，充分暴露了西方社会的脆弱。”

(责编：张信凤、常红)