人民网讯 巴林政府宣布，国内发现了变异新冠病毒感染病例，为控制疫情蔓延，决定教育机构、餐馆等关闭，民众不要聚会，非必要不要外出。

据巴林《海湾消息报》报道，巴林卫生部27日宣布，在国内现有的病例中发现了变异的新冠病毒感染病例。为遏制疫情蔓延，从31日开始，幼儿园、公立、私立学校、各高等教育机构停止工作，可以进行运程教育。报道引用巴林卫生部副大臣瓦利德的话说，31日开始，全国旅馆、餐馆、咖啡馆停止营业三周，民众留在家里，非必要不要外出，必须外出一定要戴口罩，保持社交距离，不要举行家庭聚会，老年人和患有慢性病者即便是同一个家庭也不要密切接触，以保护他们的安全。

瓦利德呼吁大家严格遵守防疫规定，凡是违反者，无论是个人、机关或商业机构，均要受到法律处罚，并指出内政部正在加大执法力度，对饭店，旅馆和商店等进行检查。

报道称，巴林政府指出，面对新的情况，人们不要恐慌，只要严格遵守防疫规定就会回到正常生活，疫苗接种工作已经开始，将加快接种速度。（安国章）

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