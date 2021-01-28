过去一段时间里，疫情在全球蔓延被一些人当作反对经济全球化的借口，但事实是：想要控制疫情依然有赖于全球化。正如中国国家主席习近平近日在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上特别致辞中所说，经济全球化是社会生产力发展的客观需要和科技进步的必然结果，“利用疫情搞‘去全球化’、搞封闭脱钩，不符合任何一方的利益”。

早在四年前，习近平在首次达沃斯演讲时就明确指出，经济全球化确实带来了新问题，但不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族。四年时间一晃而过，这一论断已被大量事实所验证。

特别是新冠疫情发生后，人们看到，疫苗研发需要全球科学家的合作，疫苗分运需要触及世界各地的物流网络，全球经济复苏要依靠全球产业链和供应链的恢复……全球化不可逆已经是国际共识。

当前，面对百年变局叠加世纪疫情带来的新挑战，世界需要什么样的全球化引起新的探讨。“克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣”——习近平在此次致辞中作出的论断，为此提供了中国答案。

世界经济论坛日前发布的《2021年全球风险报告》显示，疫情不仅夺去了数百万人的生命，还加剧了全球贫富差距和社会分化。《纽约时报》撰文称，疫苗问世让人们看到了疫情结束的希望，并将世界经济从大衰退以来最严重的灾难中解救出来，但一些发展中国家却有被“甩在身后”的危险。

显然，更加开放包容的全球化，是当今世界所需。它能够帮助弥合南北差距，让更多发展中国家加入到全球经济网络中，获得更多生存和发展的空间；它能够帮助更多人面对类似当下的公共卫生挑战时，不因为贫穷而失去医疗和岗位……

作为坚定支持经济全球化的大国，中国一直在朝着这个方向努力。

面对疫情，中国迄今已向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助，为有需要的国家派出36个医疗专家组，积极支持并参与疫苗国际合作。在此次达沃斯世界经济论坛致辞中，习近平再次重申，“要加强疫苗研发、生产、分配合作，让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品。”土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥评价说，“习近平指出了一条更加积极的、更有希望的道路，来克服我们过去一年遭受疫情时面临的所有这些困难。”

面对发展的不均衡，中国始终坚定实施对外开放政策，维护全球产业链供应链顺畅稳定。中国提出的“一带一路”倡议正在推动各国共同发展。2020年中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，对全球意义重大。南非贸工部负责对华事务的官员贾布说，中国经济增长将为世界特别是发展中国家经济复苏带来积极影响。

面对未来，中方不仅强调继续推进商品和要素流动性开放，还将开放不断提升至“规则、规制、管理、标准等制度型开放”的更高水平。这将有助于发挥中国超大市场优势和内需潜力，为各国合作提供更多机遇，为世界经济复苏和增长注入更多动力。

当然，构建更加开放包容的全球化，不能只靠部分国家的努力，而是需要全球达成共识，不搞歧视性、排他性标准、规则、体系，不搞割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒。特别是要“为发展中国家发展提供必要支持，保障发展中国家正当发展权益，促进权利平等、机会平等、规则平等”。

只有这样的全球化，才能让更多人受益，共享发展成果。正如习近平所说，“人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。” （国际锐评评论员）

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