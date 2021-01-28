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德国总理默克尔：支持中国提倡的多边主义 拒绝世界分裂

2021年01月28日13:08 | 来源：央视新闻客户端
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德国总理默克尔当地时间26日在达沃斯论坛发表讲话时表示，现在是全球化的时代，人们的生活有赖于全球的联系。“近年来，这一点清晰地展现在我们眼前。”默克尔说，“因此，我们必须选择多边主义的道路，孤立主义无法解决问题。”

图片来源：德国总理府官网

在随后的问答环节中，默克尔强调她支持中国提倡的多边主义。她说：“中国领导人昨天发表了讲话，我和他在支持多边主义方面的想法是一致的。”

默克尔还警告称，一个分裂的世界对许多国家而言并不公平，欧洲不会在中美之间站队。她说，“我个人希望（世界）不要形成阵营，因为这对很多社会来说并不公平。比如一边是美国，一边是中国，而必须加入其中一方绝对不是欧洲的自我定位。各方肯定是既有共同的理念和立场，又有不同的利益诉求。所以我不赞同进行数字领域的‘完全脱钩’，甚至由此去推动整个国际社会的分裂。”

默克尔同时表示，欧中的共识大于分歧，她对去年年底达成的中欧投资贸易协定感到满意。（总台记者 余鹏 阮佳闻 李长皓）

(责编：艾雯、燕勐)

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