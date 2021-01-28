多国人士指出，习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表的特别致辞，为解决好这个时代面临的课题指明方向和出路，为弘扬多边主义提振信心，为国际社会共同应对挑战注入动力。

多位曾在4年前聆听习主席在达沃斯演讲的国际人士指出，4年前习主席的演讲为陷入焦虑和迷茫的世界经济注入稳定性和正能量，此次特别致辞立足世界格局变化，具有时代内涵，为多重危机叠加的世界找出系统性的解决方案。

英国牛津大学学者 易思：这是习主席第二次在世界经济论坛发言，上次是2017年，两次讲话有很高的延续性，在我们见证了过去四年单边主义带来的危害之后，习主席再次强调全球化及多边主义，这更有说服力，让我觉得更亲切。各国历史文化和社会制度差异自古就存在，这是人类文明的内在属性，大家可以和平共处，而一些国家还没有认识到这一点。

世界经济论坛前欧洲业务副总裁 耶里尼克：习主席的特别致辞内容非常重要，致辞呼吁摒弃意识形态偏见，推动改革和完善全球治理体系，这彰显出中国有效防控疫情后的自信。这份自信来自中国政府强有力的领导、人民的支持以及疫情后快速恢复的中国经济。

“习近平主席的特别致辞为国际合作提供了历史性机遇。”世界经济论坛官网当天这样评价。

“寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。”德国柏林普鲁士协会名誉主席恰普克观看了习主席发表特别致辞的视频直播后，在社交媒体上表示，这是振奋人心的致辞，中国与各方加强合作、谋求共赢，为人类社会未来发展提供了有益借鉴。

多国人士指出，习近平主席的特别致辞让人们看到中国推动构建人类命运共同体的决心，彰显了负责任大国的担当。

乌克兰汉学家协会理事 记者 科瓦利：习近平主席强调推动构建人类命运共同体，这对疫情下的世界尤为重要，人类命运相连，所有国家必须团结。

土耳其亚太研究中心主任 乔拉克奥卢：我们可以说习主席指出了更积极的、更有希望的道路，来克服疫情造成的困难。习主席强调践行多边主义，加强全球治理的重要性，这些原则正是应对全球挑战的解决之道。

法国“桥”智库主席 吕埃：习主席致辞中提到有关多边主义的四个要点，为如何践行多边主义提供了方案。

俄罗斯《圣彼得堡商报》前主编 新闻评论员 伊戈尔·施努申科：习近平主席在致辞中谈到要让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品，这一点非常关键。中国向多国分享疫情防控经验，对全球合作抗疫贡献很大。习主席还强调要为发展中国家提供必要支持，让各国人民共享发展机遇和成果，这对全球经济复苏至关重要。

（总台央视记者 陈明磊 李长皓 马瑾瑾 徐鸿波 顾玉婷 王晋燕）

(责编：艾雯、燕勐)