人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

中国驻英国大使馆举行2021年华侨华人线上新春招待会   

2021年01月28日09:34 | 来源：人民网-国际频道
小字号
中国驻英国大使馆举行2021年华侨华人线上新春招待会 图片来源：中国驻英大使馆网站
中国驻英国大使馆举行2021年华侨华人线上新春招待会  图片来源：中国驻英大使馆网站

人民网伦敦1月27日电 （白天行）2021年英国华侨华人线上新春招待会27日在线举办。刘晓明大使在会上发表题为《共庆新春佳节，共筑复兴伟业》的讲话，在英华侨华人、留学生和中资机构代表600多人连线出席，11万余人通过网络观看直播。

刘晓明大使表示，2020年是攻坚克难、成果丰硕的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国采取了最“硬核”的防控措施，全民书写了抗疫斗争的重大胜利；经济社会发展亦取得重大成果；2020年是和衷共济、守望相助的一年。中国积极倡导国际抗疫合作，以实际行动践行人类命运共同体的理念；2020年是脚踏实地、孕育希望的一年。中国释放对外开放“新红利”，签署区域全面经济伙伴关系协定，完成中欧投资协定谈判，积极推进高质量共建“一带一路”，为全球经济复苏注入关键动力。

刘晓明大使称赞在英侨胞、留学生和中资机构团结互助、齐心抗疫，向在英中国公民和英国社会各界提供援助，展现了中国人民兼善天下、关怀社会的仁爱情怀。

招待会上还播放了在英华侨华人、留学生和中资机构代表祝贺新春视频，播出了侨界团体及文艺人士表演的舞龙舞狮、中国歌舞、戏曲、功夫、器乐等精彩文艺节目。

(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部