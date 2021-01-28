中国驻英国大使馆举行2021年华侨华人线上新春招待会 图片来源：中国驻英大使馆网站

人民网伦敦1月27日电 （白天行）2021年英国华侨华人线上新春招待会27日在线举办。刘晓明大使在会上发表题为《共庆新春佳节，共筑复兴伟业》的讲话，在英华侨华人、留学生和中资机构代表600多人连线出席，11万余人通过网络观看直播。

刘晓明大使表示，2020年是攻坚克难、成果丰硕的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国采取了最“硬核”的防控措施，全民书写了抗疫斗争的重大胜利；经济社会发展亦取得重大成果；2020年是和衷共济、守望相助的一年。中国积极倡导国际抗疫合作，以实际行动践行人类命运共同体的理念；2020年是脚踏实地、孕育希望的一年。中国释放对外开放“新红利”，签署区域全面经济伙伴关系协定，完成中欧投资协定谈判，积极推进高质量共建“一带一路”，为全球经济复苏注入关键动力。

刘晓明大使称赞在英侨胞、留学生和中资机构团结互助、齐心抗疫，向在英中国公民和英国社会各界提供援助，展现了中国人民兼善天下、关怀社会的仁爱情怀。

招待会上还播放了在英华侨华人、留学生和中资机构代表祝贺新春视频，播出了侨界团体及文艺人士表演的舞龙舞狮、中国歌舞、戏曲、功夫、器乐等精彩文艺节目。

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