人民网巴黎1月27日电 （记者李永群）全景展现旅法华侨华人抗疫实绩的《巴黎战疫志》新书发布会26日在巴黎举行。该书由法国《欧洲时报》采访中心主任黄冠杰撰写，法国东方书局出版发行。

《巴黎战疫志》从2020年1月25日法国发现3例确诊新冠病例开始，截止到旅法侨界大规模向法国捐献抗疫物品的6月30日，以时间为顺序，共收入了84篇记者采访手记，约30余万字。书中展现了旅法侨界冒着疫情风险和各种困难在欧洲各地购买抗疫物资的过程，记录了他们不屈不挠与病毒污名化、种族歧视与偏见等作斗争的故事，以及他们采取捐助、送餐等力所能及的措施帮助当地抗疫的事迹。该书也如实反映了法国疫情的发生发展过程，各个阶段采取的防疫抗疫措施，包括口罩之争、疫情下的选举、前后矛盾的防疫措施、疫情带来的悲痛和反思，以及参与抗疫的华侨华人被误伤等事件。书中还记载了旅法侨团自律抗疫、与新冠作斗争以及疫情下的不平凡生活；旅法华商通过各种方式奋起自救、为住在国分忧的事例；祖籍国各级政府以及中国驻法使馆帮助华侨华人抗击疫情，以及中法两国联合抗疫等重要史实。

黄冠杰表示，当前法国疫情仍在蔓延，战疫远未停止。出版此书的目的是为旅法侨界抗疫砌一座文字纪念碑，让现实记住，让历史阅读，也为当下的抗疫提供参照。中央电视台“华人故事”栏目曾以《黄冠杰——我的抗疫日记》专题报道了该书内容。

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