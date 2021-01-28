新华社北京1月27日电 《经济参考报》27日发表周武英、凌馨综合报道的文章《“达沃斯议程”对话会寻觅世界经济复苏良方》。文章摘要如下：

世界经济论坛25日至29日以线上方式举行“达沃斯议程”对话会。全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人围绕“把握关键之年，重建各方信任”这一主题深入交流，探讨如何应对新冠疫情下全球面临的经济、环境、社会、技术等挑战，寻觅合作抗疫和推动经济复苏的方案。

在本次“达沃斯议程”对话会上，中国领导人直面问题挑战，提出中国方案：加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长；摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路；克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣；携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来。

在刚刚过去的2020年，中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，为世界经济复苏注入了动力。在寻求合作抗疫和推动经济复苏的过程中，中国的参与不可或缺，也给予各方信心。参加议程对话会的各国政商学代表高度认同中国领导人关于建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制等问题的论述。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布认为，2021年是重建信任的关键之年。他强调，世界正处在重要的十字路口。各国领导人必须齐心协力，采取积极、果断和包容性的有效行动。

过去一年间，区域全面经济伙伴关系协定成功签署，中欧投资协定谈判如期完成，中国同非洲联盟签署共建“一带一路”合作规划……有外媒评论说，这是对单边主义、保护主义的有力回击，是多边主义的重大胜利。然而，挑战也显然存在。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平对《经济参考报》记者表示，在国际关系层面，当前政治经济格局日趋复杂，全球化和保护主义抬头，全球供应链和全球价值链体系都受到了脱钩威胁，加上疫情，多重压力构成了世界经济的风险和挑战。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，新的一年挑战不少，要防止一些国家把意识形态的偏见扩散到经贸领域，对经贸合作造成掣肘。“但是国际社会已经越来越意识到只有同舟共济，加强协作，才能共同走出阴霾和经济低迷。”他说。

世界经济论坛执行董事萨迪娅·扎希迪强调，疫后经济复苏不能简单依靠传统增长方式，包容性和可持续性应成为新增长方式的核心。

施瓦布也表示，疫情过后，经济体系必须加强凝聚力，避免产生更多不平等的状况。同时，在经济复苏过程中，尤其需要保护中小企业的利益。

中国现代国际关系研究院研究员陈凤英表示，当前全球宏观经济政策协调要考虑可持续性问题，何时转向非常重要。保证货币政策和财政政策不急转弯比加大宽松更为重要，找到合适的退出机制对保证市场平稳十分关键。

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