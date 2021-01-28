欧洲联盟对两家制药企业减少新冠疫苗交付量的不满日益增加。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩26日敦促药企按约交付。

英国阿斯利康制药公司同一天说，阿斯利康对待欧盟“公平”，正在解决疫苗生产中的问题。

【欧盟怒了】

冯德莱恩以视频连线形式出席世界经济论坛时说，欧盟投入大量资金助力疫苗研发，“现在，企业必须交付，必须履行责任”，欧盟“严肃”对待此事。

欧盟委员会25日说，阿斯利康减量交付疫苗“不可接受”，欧盟将设立新冠疫苗出口“透明机制”。按照这项机制，在欧盟地区生产新冠疫苗的药企向欧盟以外国家和地区出口疫苗，必须提前通告欧盟。

欧盟委员会首席发言人埃里克·马梅26日接受媒体采访时说：“我们看到疫苗正交付别处，而我们（与阿斯利康）签有合同。”他说，疫苗出口透明机制并非阻拦疫苗出口，而是为了解疫苗交付去处。

欧盟成员国一个月前陆续启动新冠疫苗接种，使用美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合研发的疫苗。欧洲药品管理局可能于本周末批准阿斯利康与牛津大学联合研发的疫苗在欧盟地区投入使用。

辉瑞本月中旬以比利时一处生产厂调整疫苗产能为由，暂时减少向欧洲的疫苗交付量，预期2月上旬恢复原定交付水平。阿斯利康22日宣布一季度向欧盟疫苗交付量由原定8000万剂减至3100万剂。

【药企辩解】

阿斯利康全球首席执行官帕斯卡尔·索里奥26日接受德国《世界报》采访时说，一些欧盟国家政府因疫情承受压力，对疫苗交付量减少“情绪激动”，但阿斯利康没有把给欧盟国家的疫苗“转卖至别处”。

“我们的团队正24小时工作，以解决疫苗生产中的诸多问题，”他说，阿斯利康在英国的供应链遇到类似问题，但英国政府比欧盟早3个月与阿斯利康签署疫苗订购合同。

“在英国，我们有额外的3个月来解决遇到的所有问题。至于欧洲（欧盟地区），我们在解决这些问题上晚3个月，”索里奥说。

一些欧盟成员国主张强势应对阿斯利康和辉瑞减量交付疫苗问题。

拉脱维亚外交部长埃德加斯·林克维奇斯26日经由发言人告诉路透社记者，如果阿斯利康没有按期交付疫苗，欧盟成员国可以向法院起诉这家药企违约。“应当评估这一选项，欧盟国家应当协调一致。”

意大利新冠病毒应急委员会专员办公室26日发表声明说，专员要求与欧盟委员会讨论“采取必要措施应对辉瑞不履约行为”。意大利政府前一天向辉瑞发去正式警告信，要求这家药企履行交付合同。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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