人民网约翰内斯堡1月27日电 （王磊）据南非政府网站27日消息，南非政府于26日发起了旅游股权基金（TEF），旨在通过支持旅游业供给方面的创业和投资，帮助旅游业复苏并实现转型。

在旅游股权基金的在线启动仪式上，总统拉马福萨表示目前旅游业和相关行业的许多工作岗位已经被裁撤，尽管疫情的破坏性将持续存在，但可以肯定的是随着疫情逐渐得到控制，更多经济活动将恢复，整体经济将实现复苏。

拉马福萨说，现在的任务不仅是恢复旅游业的正常业务，更在于如何加快实现旅游业转型。旅游业直接占南非GDP的2.9%，间接占南非GDP的8.6%，共支持了大约150万个工作岗位。南非是世界上最受欢迎的旅游目的地之一，而旅游业作为南非的经济基础非常重要。

旅游股权基金与南非2016-2026年国家旅游业战略保持一致，该战略将重点放在转型和包容性旅游经济上。据拉马福萨介绍，该基金将结合资金捐赠、优惠贷款和债务融资，满足黑人企业收购股权、投资新开发项目或扩大现有开发项目的具体需求，并确保黑人企业能够从旅游经济中获得实质性的利益。

旅游部长恩古巴内表示，旅游股权基金将提供债务融资和资金捐赠相结合的方式，促进黑人企业家在旅游业的股权收购和新项目开发。她说：“南非的旅游业主要由私营部门拥有和推动，自1994年以来旅游业对南非经济的贡献大幅增长。”在三年内，旅游部将为该基金注资5.4亿兰特，并与小企业金融机构（sefa）提供的1.2亿兰特和将参与该项目的商业银行提供的5.94亿兰特的捐款相匹配，使旅游股权基金的价值高于12亿兰特。

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