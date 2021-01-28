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FBI确认400余名冲击国会嫌疑人身份

2021年01月28日08:59 | 来源：新华网
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美国司法部26日发布的文件显示，联邦调查局（FBI）已确认国会大厦遭暴力冲击事件400余名嫌疑人身份。

联邦调查局分管首都事务的助理局长史蒂文·丹托诺证实，联邦检察官已对150多名嫌疑人提起诉讼，罪名包括非法进入联邦建筑、盗窃、损坏公共财产、袭击执法人员。

丹托诺说，联邦调查局已收集逾20万条有关暴力冲击国会大厦的线索，调查人员获得500多张传票和搜查令，协助搜集信息、锁定嫌疑人。

联邦检察官迈克尔·舍温当天告诉媒体记者，检方将“尽可能多地”确认嫌疑人身份，联邦调查局和检方不担心被大量起诉“累垮”，“没有人手不足的问题”。

“不论情节轻重，只要你犯了罪，我们就会起诉，不管你当时是在国会大厦里面还是外面。”舍温说，下一步将调查暴力冲击国会大厦事件是否有组织、有预谋，是否有个人或团体与身处现场的嫌疑人“共谋”和“煽动叛乱”。法新社报道，这些罪名如果成立，最重可判处20年监禁。

本月6日，时任总统唐纳德·特朗普的支持者冲击国会，导致参众两院认证约瑟夫·拜登当选总统的联席会议中断。一些示威者闯入国会大厦，与警方发生冲突，一名警察和4名示威者死亡。一名示威者还把两个爆炸装置分别放在国会大厦附近的民主党、共和党办公地点，联邦调查局悬赏7.5万美元通缉。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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