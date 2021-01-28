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20元美钞头像拟换为非洲裔女性

2021年01月28日08:55 | 来源：新华网
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美国总统约瑟夫·拜登领导的政府正在重启20美元纸钞头像“换人”程序，打算用反奴隶制先驱哈丽雅特·塔布曼取代美国第七任总统、民主党创始人安德鲁·杰克逊。

《华盛顿邮报》26日报道，一旦实现，塔布曼将成为印在美元纸钞上的首位非洲裔人士和百年来首名女性。

白宫新闻秘书珍·普萨基说，“财政部正采取措施恢复努力，以让哈丽雅特·塔布曼登上新版20美元纸钞的正面”，从而反映美国的“历史和多样性”。

美国财政部发言人说，新版20美元纸钞何时开始流通尚无时间表。

全国有色人种协进会首席执行官德里克·约翰逊说，这一团体“赞赏拜登政府发布的消息，即改变20元美钞的设计，以全面纪念美国历史上重要人物”。

塔布曼出生于1822年，曾是马里兰州种植园的奴隶。1849年，她成功逃脱奴役，加入帮助黑奴逃离南方邦联的“地下铁路”运动，成为最活跃的领袖之一。南北战争结束后，塔布曼积极投身女权运动，1913年辞世。

目前20元美钞头像人物前总统杰克逊因奴隶主身份和暴力安置印第安人的政策颇受诟病。

2016年，贝拉克·奥巴马政府宣布拟用塔布曼取代杰克逊作为20元美钞头像人物。这一计划2019年遭时任共和党籍总统唐纳德·特朗普阻止。特朗普是杰克逊的粉丝。

印第安公主波卡洪塔斯是首名出现在美国货币上的女性，她的头像印在1865年至1869年发行的20美元纸钞上。女性最近一次“亮相”美国货币是1891年至1896年，美国首位“第一夫人”玛莎·华盛顿的头像被印在1美元银元券上。此外，女权运动领袖苏珊·安东尼和19世纪西部拓荒时期的传奇印第安女性萨卡加维亚的头像曾被印在硬币上。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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