俄罗斯总统弗拉基米尔·普京27日指示俄外交部与美国方面就签署延长《新削减战略武器条约》的协议举行谈判。

普京签署的总统令写道：“委派俄外交部与美方就签署一项包含俄罗斯联邦政府所批准关键条款的国际协议举行谈判，确保双方达成一致后签署协议。”

普京26日与美国总统约瑟夫·拜登通电话。美国白宫说，两国领导人讨论了“延长《新削减战略武器条约》5年的意愿”，同意“在2月5日前完成延期”。

《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，旨在限制两国部署战略核弹头和运载工具数量，2011年2月5日生效，将于今年2月5日到期。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。

去年，时任美国总统唐纳德·特朗普领导的政府与俄方就延长《新削减战略武器条约》举行数轮谈判，未能达成一致。

按照俄罗斯卫星通讯社的说法，特朗普政府要求把更多武器纳入这一条约，而拜登不坚持把其他武器纳入条约，主张延长条约5年。

俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫27日告诉媒体记者，就延长《新削减战略武器条约》，美方同意俄方要求，即“延长5年，不预设条件，不附加内容”。

卫星通讯社援引专家观点评述，尽管俄美决定延长《新削减战略武器条约》，拜登政府不大可能改善两国关系。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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