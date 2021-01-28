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贝索斯和马斯克就卫星轨道起争执

2021年01月28日08:53 | 来源：新华网
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世界富豪榜排名第二的杰夫·贝索斯和排名第一的埃隆·马斯克26日因卫星互联网项目的轨道空间起了争执。

贝索斯和马斯克分别是亚马逊公司和太空探索技术公司的首席执行官。据法新社报道，亚马逊公司当天发布声明，希望监管部门不予批准太空探索技术公司调整其“星链”卫星轨道高度的申请。声明说：“如果能将竞争扼杀在摇篮里，显然符合太空探索技术公司的利益，但这当然不符合公众利益。”

声明说，改变“星链”项目设计可能令太空环境更危险、导致“太空碰撞”，并增加无线电干扰。

马斯克当天在推特发帖反击，称亚马逊公司阻挠“星链”，因为其卫星系统“柯伊伯项目”进度滞后。推文写道：“为了一个要等好几年才能投入运营的亚马逊卫星系统而阻挠‘星链’，不符合公众利益。”

“星链”项目计划2019年至2024年期间向太空发射1.2万颗卫星，搭建“星链”网络，提供互联网服务，迄今已成功发射超过1000颗卫星。“柯伊伯项目”去年获准在近地轨道部署3236颗卫星，也以提供互联网服务为目的，但尚未开始制造和发射卫星。

“星链”卫星原计划轨道高度距地面1110公里到1325公里。太空探索技术公司去年向美国联邦通信委员会申请，将“星链”卫星部署轨道调低至距地面540到570公里高度，称可因此减少宽带信号延迟。

“柯伊伯项目”卫星计划轨道最低高度距地面590公里。亚马逊公司担心，“星链”卫星轨道降低高度后，两个项目卫星距离太近，恐怕彼此干扰。（完）（欧飒）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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