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以色列将关闭陆路口岸以防控新冠疫情

2021年01月28日08:49 | 来源：新华社
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新华社耶路撒冷1月27日电（记者尚昊）以色列内政部27日说，为防控新冠疫情，该国28日至31日将关闭陆路口岸。

以色列内政部发表声明说，以色列与约旦、埃及之间的陆路口岸28日至31日关闭，禁止本国公民和外国公民出入。

以色列国防部政府活动协调员办公室同日宣布，以方控制的巴勒斯坦约旦河西岸地区与约旦之间的艾伦比桥陆路口岸28日至31日也将关闭。

以总理内塔尼亚胡在一份声明中说，为保护民众免受变异新冠病毒影响，“封城”和关闭边境口岸是以色列抗疫的两个“主要工具”。

以色列自去年12月27日起开始实施第三次全国范围“封城”措施，相关措施预计于本月31日到期。以色列政府日前决定本月25日午夜至31日暂停国际航班进出，并关闭主要入境口岸本-古里安国际机场，以防范变异新冠病毒传播。

以色列卫生部27日公布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例7412例，累计确诊620698例；新增死亡病例73例，累计死亡4574例；新增治愈病例6877例，累计治愈541339例。

(责编：艾雯、燕勐)

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