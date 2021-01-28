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共同走和平共处互利共赢之路（望海楼·世界经济·中国方案④）

孙  懿
2021年01月28日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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“差异并不可怕，可怕的是傲慢、偏见、仇视，可怕的是想把人类文明分为三六九等，可怕的是把自己的历史文化和社会制度强加给他人。”中国国家主席习近平1月25日以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞，呼吁世界各国“摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路”。

席卷全球的新冠肺炎疫情犹如一面镜子，照出了个别国家政客心态的狭隘和格局的差距。疫情发生以来，个别国家政客为转移国内矛盾，大肆“甩锅”、推责，制造“政治病毒”，竭力煽动意识形态对立；这些政客固守冷战思维、零和博弈的旧理念和对华意识形态偏见，无视中国对全球抗疫和经济复苏作出的巨大贡献，公然抹黑污蔑中国共产党和中国政府。

世界上没有两片完全相同的树叶。习近平主席在致辞中指出，各国历史文化和社会制度各有千秋，没有高低优劣之分，关键在于是否符合本国国情，能否获得人民拥护和支持，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否为人类进步事业作出贡献。

中国正是在中国共产党的领导下，走出了一条适合中国国情、独具中国特色的发展道路。

这条路上，中国坚持人民至上。中国秉持以人民为中心的发展思想，把改善人民生活、增进人民福祉作为出发点和落脚点，在人民中寻找发展动力、依靠人民推动发展、使发展造福人民。从一穷二白、百废待兴，到世界第二大经济体；从久困于穷、千年寻梦，到现行标准下农村贫困人口全部脱贫；从在全球范围率先控制住新冠肺炎疫情，到成为首个实现正增长的主要经济体……实践证明，中国选择的道路完全正确，得到了中国人民的衷心拥护和坚定支持。

这条路上，中国维护世界和平。中国始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，矢志不渝走和平发展道路，并积极参与全球治理体系改革和建设，推动国际政治经济秩序朝更加公正合理方向发展。你输我赢、赢者通吃不是中国人的处世哲学。中国承诺，无论发展到什么程度，都永远不称霸，永远不搞扩张。中国主张，通过对话弥合分歧、以谈判化解争端，在相互尊重、平等互利基础上，积极发展同各国友好合作关系。

这条路上，中国推动人类进步。从“一带一路”合作遍地开花，到人类命运共同体理念深入人心，中国为解决人类问题不断贡献着中国智慧和中国方案。只要是对全人类有益的事情，中国就义不容辞地做，并且做好。事实证明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为世界和平与发展作出了不懈努力。

大道之行，天下为公。无论是应对眼下危机，还是共创美好未来，人类都需要同舟共济、团结合作。各国历史文化和社会制度差异不是对立对抗的理由，而是合作的动力。只有坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摆脱意识形态偏见，最大程度增强合作机制、理念、政策的开放性和包容性，我们才能共同维护世界和平稳定，为人类文明发展进步注入动力。

（作者为本报评论员）

(责编：艾雯、燕勐)

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