据新华社北京1月27日电 全国人大常委会委员长栗战书27日在人民大会堂以视频方式同巴基斯坦国民议会议长凯瑟举行会谈。

栗战书说，中巴互为全天候战略合作伙伴。在习近平主席与巴领导人共同引领下，两国战略沟通密切，中巴经济走廊等务实合作成果丰硕，在共同应对新冠肺炎疫情中患难与共，相互支持，中巴情谊展现出强大生机与活力。

栗战书说，今年是中巴建交70周年，中巴关系站在新的起点上。双方应以此为契机，开展更高水平、更广范围、更深层次的合作。加强高层交往，推进抗疫合作，深化人文交流，共同建设中巴经济走廊，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，携手构建更加紧密的中巴命运共同体。密切多边协作，共同维护联合国宪章的宗旨和原则，捍卫多边主义和国际关系基本准则，维护国际公平正义，促进地区和平繁荣。

栗战书强调，立法机构交往是中巴关系的重要组成部分。中国全国人大愿继续加强同巴基斯坦国民议会的友好往来，推动落实两国领导人达成的重要共识和双边合作协议。要密切各专门委员会和友好小组对口交流；持续开展在依法治国、发展经济、改善民生、维护稳定等方面的经验交流；及时批准、修订或出台有利于双边关系发展的法律文件，为各领域务实合作提供法律保障；在多边议会场合维护共同立场和利益。

凯瑟说，巴基斯坦是中国亲密的朋友、坚定的伙伴，是中国的“铁哥们”。在重大核心利益问题上，巴中坚定站在一起。感谢中国人民在抗击疫情中给巴方的无私帮助。巴国民议会愿进一步加强同中国全国人大的交流合作，为共建“一带一路”、建设巴中经济走廊、促进各领域务实合作提供良好的法律环境，为促进两国关系发展和增进人民友谊作出积极贡献。

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