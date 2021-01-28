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外媒：日本难在奥运会前实现群体免疫

2021年01月28日08:12 | 来源：新华网
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外媒援引伦敦的一位专家预测称，尽管日本已锁定了数量居亚洲之首的一批新冠疫苗，但日本很可能要在计划举办东京奥运会的日期过了两个月后才能通过大规模疫苗接种实现对新冠病毒的群体免疫。

据路透社伦敦1月25日报道，上述消息对日本首相菅义伟来说将是一个打击。目前日本在新冠疫苗接种方面落后于大多数主要经济体，而菅义伟曾承诺到今年中期给民众提供足够数量的疫苗。

英国“有限空气”数据分析公司创始人拉斯穆斯·贝克·汉森说：“日本在疫苗接种上似乎动作迟缓。他们依赖从美国大量进口，可是目前看来，他们不大可能从辉瑞等美国企业那里获得数量庞大的疫苗。”

汉森说，要到今年10月前后，也就是奥运会结束大约两个月后，日本才能让疫苗接种率达到75%，这是实现群体免疫所需的基准比例。

报道称，日本已筹划好从辉瑞、莫德纳和阿斯利康等公司购买3.14亿剂疫苗，足够本国1.26亿人口使用。但是其他国家在推出疫苗时遇到的问题让人怀疑日本能否按时让疫苗供应到位。

日本疫苗项目负责人东野太郎上周说，会从2月开始为民众注射第一支疫苗。

另据共同社东京1月25日报道，日本首相菅义伟25日出席众院预算委员会会议，表示“力争”6月确保全体国民所需数量的新冠疫苗到位。

围绕确保疫苗的时间，政府的信息传达出现了混乱。官房副长官坂井学此前曾表示“预计”到6月确保，菅义伟的答辩等于否定了该发言。在去年的临时国会上，菅义伟曾提及“最晚到明年上半年确保能提供给全体国民的数量”，立宪民主党的小川淳也就此指出“有所倒退”。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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