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俄议会两院批准延长《新削减战略武器条约》有效期

2021年01月28日08:11 | 来源：新华社
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新华社莫斯科1月27日电（记者吴刚）俄罗斯国家杜马（议会下院）和联邦委员会（议会上院）27日分别以快速程序批准延长俄美《新削减战略武器条约》有效期。

俄国家杜马网站27日发布公告说，俄罗斯与美国26日签署了关于将《新削减战略武器条约》有效期延长5年的协议，该条约的执行将有助于核裁军进程。国家杜马27日召开会议，通过了总统普京提交的有关延长该条约有效期的法案。

俄国家杜马主席沃洛金表示，世界正处于开展军备竞赛的边缘，延长《新削减战略武器条约》有效期对整个世界意义重大。

另据俄联邦委员会网站27日发布的公告，俄联邦委员会也批准了有关延长《新削减战略武器条约》有效期的协议。

俄罗斯副外长里亚布科夫表示，俄美同意将《新削减战略武器条约》有效期延长5年，为两国未来继续就全球战略安全问题展开对话提供了可能。

《新削减战略武器条约》由美俄两国2010年签署，2011年2月5日生效，有效期10年。美俄《中导条约》2019年失效后，这一条约成为两国间唯一军控条约。本月26日，普京与美国总统拜登通电话，双方同意将于近期完成延长《新削减战略武器条约》有效期所需的所有必要程序。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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