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英国首相表示将加强入境管理以防控新冠疫情

2021年01月28日08:10 | 来源：新华社
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新华社伦敦1月27日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊27日说，英国将加强入境管理，来自有变异新冠病毒传播风险的国家和地区的旅客入境后必须在指定住宿地隔离10天。

为防止变异新冠病毒在英国蔓延，英国政府近日将巴西、阿根廷、智利、葡萄牙、南非等国家和地区列入“红色名单”，禁止来自这些国家和地区的旅客入境英国。但这一措施不涉及英国公民、爱尔兰公民以及拥有英国居留权的人员，这些人员从上述国家和地区入境英国后必须自我隔离10天。

约翰逊27日在英国议会下院说，政府将实施新规定，要求来自“红色名单”国家和地区的旅客在政府指定的酒店等住宿地隔离10天。有关部门正在准备中，措施会尽快落实。

约翰逊在谈到当前实施的“禁足”措施时表示，政府还需要更多数据才能判断如何对这一措施加以调整，预计2月中旬情况会更加明朗，届时政府将公布评估结果，做出一个逐步放宽“禁足”措施的规划。

英国政府27日发布的疫情数据显示，该国当天新增新冠确诊病例25308例，累计确诊3715054例；新增死亡病例1725例，累计死亡101887例。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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