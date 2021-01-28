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日本首相菅义伟与美国总统拜登举行电话会谈

2021年01月28日08:09 | 来源：新华社
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新华社东京1月28日电（记者姜俏梅）日本首相菅义伟28日凌晨与美国总统拜登举行电话会谈，双方就加强合作以进一步强化日美同盟关系达成共识。

这是拜登就任美国总统后日美两国首脑首次举行电话会谈。菅义伟在会谈结束后对媒体记者说，他对拜登就任美国总统表示了祝贺，双方在会谈中就加强日美同盟关系达成共识，并确认就应对新冠疫情、气候变化等国际社会共同课题开展紧密合作。

菅义伟表示，双方商定将视疫情状况尽快将其访美计划提上日程，以实现两国首脑面对面磋商。他说，就加深与拜登个人关系而言，当天的电话会谈是一次“非常好的会谈”，不过会谈未涉及东京奥运会、残奥会举办问题。

另据美国白宫发表的声明，拜登与菅义伟讨论了两国共同面临的政策问题及全球挑战。双方重申美日同盟对地区和平与繁荣的重要性，拜登向菅义伟重申美国对日本提供“延伸威慑”的承诺。双方肯定了朝鲜半岛彻底无核化以及早日解决“绑架人质”问题的必要性，双方还承诺在应对新冠疫情、气候变化等问题上进行合作。（参与记者：刘品然）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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