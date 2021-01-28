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当以正确抉择和行动解决好时代课题（和音）

2021年01月28日08:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。同舟共济、团结合作，才能解决好这个时代面临的课题；维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，才是解决问题的真正出路

　　

　　秉纲而目自张，执本而末自从。国际形势纷繁复杂，尤其考验秉纲执本能力。什么是时代大势，如何解决好这个时代面临的课题？找准这些问题的答案，才有希望推动2021年的世界开好局、起好步。毕竟，这是在疫情还远未结束、世界经济陷入深度衰退、社会民生遭遇重创背景下开启的一年，国际社会必须顶住单边主义、保护主义、霸权主义逆流，促进和平与发展，任务极其艰巨。

　　关键考验面前，必须作出正确抉择、采取正确行动。习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞，深刻洞察时代大势，深入阐述要解决好这个时代面临的四大课题，为各国携手走出当前困境、开创更美好的未来明确了方向和出路，得到国际社会广泛认同。

　　“加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长”，解决好这个课题，才能助力各国重振经济、改善民生。人类正在遭受第二次世界大战结束以来最严重的经济衰退，各大经济板块历史上首次同时遭受重创，全球产业链供应链运行受阻，贸易和投资活动持续低迷。联合国首席经济学家艾略特·哈里斯近日发出警告：“这场前所未有的危机的深度和严重性预示着复苏将缓慢而痛苦。”面对历史性挑战，全球需要拿出共克时艰的政治决断。2021年，各国仍普遍面临统筹疫情防控和经济发展的艰巨任务。在此过程中，必须加强政策协调，推出一系列立足当下、着眼长远、标本兼治的经济政策，下决心推动世界经济动力转换、方式转变、结构调整，使世界经济走上长期健康稳定发展的轨道。

　　“摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路”，解决好这个课题，才能加强团结合作、促进和平发展。疫情袭来，一些人热衷于自掘意识形态偏见陷阱，拉“小圈子”、搞“新冷战”的图谋明显抬头。联合国秘书长古特雷斯坦承，人们担心世界出现大分裂的可能。“世界上没有两片完全相同的树叶，也没有完全相同的历史文化和社会制度。”习近平主席明确指出，差异并不可怕，可怕的是傲慢、偏见、仇视，可怕的是想把人类文明分为三六九等，可怕的是把自己的历史文化和社会制度强加给他人。中国倡导平等、互鉴、对话、包容的文明观，强调坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，有利于在全球性挑战面前凝聚全球共识、汇聚全球合力，有利于各国在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处，促进各国交流互鉴，为人类文明发展进步注入动力。

　　“克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣”，解决好这个课题，才能破解全球发展赤字问题、促进可持续发展。疫情之下，各国经济复苏表现分化，南北发展差距面临扩大甚至固化风险。联合国最新发布的报告显示，疫情使全球1.31亿人陷入贫困。国际社会对发展鸿沟存在普遍忧虑，“达沃斯议程”对话会的一大初衷，就是动员全球“在2021年尽早共同努力，建设一个更加包容、团结和可持续的未来”。对发展中国家投以更多关注，不仅是道义之必须、共同利益之所在，而且是落实联合国2030年可持续发展议程的应有之义。发展中国家发展起来了，整个世界繁荣稳定就会有更加坚实的基础，发达国家也将从中受益。帮助发展中国家发展，既要着眼长远、落实承诺，为发展中国家发展提供必要支持，也要保障发展中国家正当发展权益，促进权利平等、机会平等、规则平等，让各国人民共享发展机遇和成果。

　　“携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来”，解决好这个课题，才能更好保障各国持久安全、促进发展繁荣。疫情之鉴映照出各国命运相连、安危与共的现实。只要还有一个国家没有战胜新冠病毒，人类就难以真正打赢新冠肺炎疫情防控全球阻击战。人类还面临环境恶化和气候变化等种种全球性问题，都不是任何一国单打独斗所能解决的，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。“问题不会停留在国家边界，所以我们必须共同努力”“每个人都有自己的角色需要扮演”……2021年达沃斯平台上呼唤全球合作的声音此起彼伏，正是当前国际社会普遍共识的真实反映。

　　人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。同舟共济、团结合作，才能解决好这个时代面临的课题；维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，才是解决问题的真正出路。各方都应该致力于以今天的正确抉择、正确行动，为人类走向共同的美好未来作贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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