国家主席习近平1月25日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞。习近平主席强调，我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，同各国一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

接受本报记者采访的国际人士认为，习近平主席倡导国际社会共同解决好这个时代面临的四大课题，呼吁共同维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，这为各国携手应对挑战、共建更加美好的地球家园提供了重要思想引领，展现了中国智慧和担当。

“积极参与国际抗疫合作，体现负责任大国的作为”

过去一年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共卫生面临严重威胁，世界经济陷入深度衰退，人类经历了史上罕见的多重危机。面对疫情，中国人民万众一心、众志成城，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大成果。中国秉持人类命运共同体理念和国际人道主义精神，始终和世界各国并肩战斗。

“中国坚持人民至上、生命至上，在做好本国疫情防控的同时，积极参与国际抗疫合作，体现负责任大国的作为。”日本筑波大学名誉教授进藤荣一对中国积极向国际社会提供各种防疫物资深表赞赏。他说，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，2020年共开行1.24万列，为维护全球产业链供应链顺畅稳定发挥了重要作用，凸显“生命通道”价值。

当前，加强疫苗研发、生产、分配合作，让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品，对于打赢全球疫情阻击战具有重要作用。一些国家和地区已经批准中国新冠疫苗注册上市或紧急使用，更多国家和地区与中国达成了疫苗采购协议。世卫组织新冠肺炎疫情防控特使大卫·纳巴罗表示，疫苗研发成功是抗击疫情的重要进展，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性更了不起，“中国将新冠疫苗作为全球公共产品，是对国际社会实实在在的贡献”。

俄罗斯莫斯科国际关系学院教授谢尔盖·卢贾宁说，中国一直积极推动国际社会在贸易、投资、技术和服务等方面保持开放性。中国在抗击疫情方面展现出极高的效率，并致力于在抗疫和生物医学领域开展国际合作，以实际行动践行开放战略。

“在挑战面前，中国不断推动各领域国际合作。”巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万说，中国在抗击疫情中展现出对科学和理性的尊重，以及对人民生命安全和身体健康的高度重视。

“在全球经济复苏进程中，中国发挥着重要作用”

人类正在遭受第二次世界大战结束以来最严重的经济衰退。国际货币基金组织（IMF）日前发布《世界经济展望报告》更新内容，在上调全球经济增长预期的同时，指出全球经济复苏前景存在“超乎寻常的”不确定性，并指出中国作为全球经济稳定器的作用凸显。IMF研究部副主任佩蒂亚·科娃·布鲁克斯表示，“在全球经济复苏进程中，中国发挥着重要作用。”

进藤荣一表示，共建“一带一路”为各国抗疫情、稳经济、保民生作出了积极贡献。拥有14亿人口巨大市场的中国保持经济持续增长，将为世界创造更多需求，为各国带来更多机遇。

“正是得益于与中国的合作，老挝这个‘陆锁国’才能变成‘陆联国’。”老挝中华总商会会长布拉帕说，随着共建“一带一路”不断推进，中国与沿线国家和地区各领域合作更加深入。中国实施互利共赢的开放战略，积极促进贸易和投资自由化便利化，推进高质量共建“一带一路”，为世界经济复苏和增长注入更多动力。

埃及《金字塔报》副总编曼苏尔说，中国用实际行动践行多边主义，积极参与共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体，为保护我们的共同家园、实现人类可持续发展作出贡献。

“中国推动全球合作的决心与行动坚定不移”

习近平主席在特别致辞中指出，我们要秉持人类命运共同体理念，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摆脱意识形态偏见，最大程度增强合作机制、理念、政策的开放性和包容性，共同维护世界和平稳定。

美国政府前法律顾问哈维·佐丁感叹，“世界发生了深刻变化，但是我们看到，中国推动全球合作的决心与行动坚定不移。”

中国—新西兰自贸协定升级议定书日前正式签署。新西兰中国关系促进委员会主席唐纳德·麦金农表示，升级议定书的签署表明新中双方对开放和基于规则的贸易体系的共同承诺。“新中贸易关系升级，为新西兰出口商带来更大信心。”

阿万表示，过去一年，区域全面经济伙伴关系协定成功签署，中欧投资协定谈判如期完成，中国同非洲联盟签署共建“一带一路”合作规划……中国持续扩大开放，以实际行动推动构建开放型世界经济，这正是维护多边主义的积极举措。

“疫情肆虐，我们深切体会到多边主义的重要性。”新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山说，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

“2021年是重建信任的关键之年。世界正处在重要的十字路口。各国领导人必须齐心协力，采取积极、果断和包容性的有效行动。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，习近平主席的特别致辞具有“历史性意义”。在人类历史至关重要的时刻，习近平主席强调维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体，并指出各国应该在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处，携手应对全球性挑战，这些主张将产生非常积极的重要影响。

（本报北京、伊斯兰堡、东京、开罗、曼谷、华盛顿、约翰内斯堡1月27日电 记者曲颂、丁雪真、刘军国、黄培昭、孙广勇、吴乐珺、万宇）

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 03 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)