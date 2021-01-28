本报评论员

“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。”习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞，着眼解决好这个时代面临的四大课题，明确提出了“坚持开放包容，不搞封闭排他”“坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊”“坚持协商合作，不搞冲突对抗”“坚持与时俱进，不搞故步自封”的四点倡议，为世界携手应对眼下危机、共创美好未来贡献了中国智慧、指明了努力方向。

“察势者明，趋势者智。”当今世界正经历百年未有之大变局，人类是休戚与共的命运共同体。在国际上搞“小圈子”“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。一个分裂的世界无法应对人类面临的共同挑战，对抗将把人类引入死胡同，我们决不能再走那条老路。国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家来发号施令。联合国宪章是公认的国与国关系的基本准则。没有这些国际社会共同制定、普遍公认的国际法则，世界最终将滑向弱肉强食的丛林法则，给人类带来灾难性后果。各国历史文化和社会制度差异不是对立对抗的理由，而是合作的动力。历史和现实一再告诉我们，当今世界，如果走对立对抗的歧路，无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。历史已经并将继续证明，睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。

如何维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体？习近平主席明确提出了“四个坚持”的倡议。“多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。”坚持开放包容，不搞封闭排他，就要秉持人类命运共同体理念，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，摆脱意识形态偏见，最大程度增强合作机制、理念、政策的开放性和包容性，建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制，巩固二十国集团作为全球经济治理主要平台的地位，推动世界经济实现更高质量、更有韧性的发展。“多边机构是践行多边主义的平台，也是维护多边主义的基本框架，其权威性和有效性理应得到维护。”坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊，就要厉行国际法治，毫不动摇维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，坚持通过制度和规则来协调规范各国关系，反对恃强凌弱，不能谁胳膊粗、拳头大谁说了算，也不能以多边主义之名、行单边主义之实。“要尊重和包容差异，不干涉别国内政，通过协商对话解决分歧。”坚持协商合作，不搞冲突对抗，就要摒弃冷战思维、零和博弈的旧理念，坚持互尊互谅，通过战略沟通增进政治互信，恪守互利共赢的合作观，拒绝以邻为壑、自私自利的狭隘政策，抛弃垄断发展优势的片面做法，保障各国平等发展权利，促进共同发展繁荣。“21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要”。坚持与时俱进，不搞故步自封，就要在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系，发挥世界卫生组织作用，构建人类卫生健康共同体，推进世界贸易组织和国际金融货币体系改革，促进世界经济增长，秉持以人为中心、基于事实的政策导向，探讨制定全球数字治理规则，落实应对气候变化《巴黎协定》，促进绿色发展，落实联合国2030年可持续发展议程，确保各国特别是发展中国家分享全球发展带来的好处。

大道不孤，天下一家。人类生活在同一个地球村，各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，世界各国人民就一定能够携手应对各种全球性问题，把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，共同努力把人类前途命运掌握在自己手中。

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)