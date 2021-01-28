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东非地区努力应对新一轮蝗灾

本报记者  闫韫明
2021年01月28日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　联合国粮食及农业组织近日警告称，东非地区正面临新一轮蝗灾威胁，呼吁国际社会帮助地区国家抗击灾情，提供人道主义援助。肯尼亚政府宣布，在该国47个县中，有15个已经受到新一轮蝗灾袭击。埃塞俄比亚、索马里和坦桑尼亚等东非国家也出现蝗群。

　　沙漠蝗虫被认为是世界上最具破坏性的迁徙性害虫之一。1平方公里可容纳8000万只成年蝗虫的蝗群，其一天的食物消耗量与3.5万人的食物消耗量相当，对粮食安全和农民生计构成重大威胁。

　　去年1月起，反常的大量降雨为蝗虫繁殖创造了有利条件，致使东非暴发数十年一遇的蝗灾。数以千亿计的蝗虫在该区域肆虐数月。去年末，季节性普遍降雨造成蝗虫开始在埃塞俄比亚东部和索马里加速繁殖。在索马里北部，气旋“加蒂”登陆后引发洪灾，该地区两天内的降水量达到此前两年的规模，使情况更加恶化。红海两岸的蝗虫也在繁殖，对厄立特里亚、沙特阿拉伯、苏丹和也门构成威胁。

　　联合国粮农组织最新报告显示，幼年蝗虫群正扩散至目前较为干旱的埃塞俄比亚南部、北部以及肯尼亚中北部地区，在接下来的几周内，一旦出现降雨，蝗虫将大量产卵、孵化，新的蝗群或将在今年2至3月形成。

　　东非多国及国际组织积极应对灾情。据联合国粮农组织估计，一年来开展的灭蝗行动共覆盖东非和也门共150万公顷土地，有效避免价值12亿美元的作物和奶产品蒙受损失，保障了2800万人的生计。据报道，肯尼亚已准备3000万美元资金专门用于应对新一轮蝗灾。肯尼亚一家公司研发出一款基于人工智能技术的应用程序，通过监测土壤湿度和天气数据等，预测蝗群的繁殖情况和迁徙路线，供农户免费使用。埃塞俄比亚政府近日表示，已部署飞机与直升机用于空中作业，并派遣数十位专家赴重灾区进行专业指导。

　　联合国粮农组织表示，灭蝗工作需大量资金和支持，预计还需筹集3380万美元。自去年起，联合国粮农组织协助东非各国部署28架飞机与直升机、260个地面行动小组、近3000名接受培训的警报员和操作员执行灭蝗任务。还运用eLocust3数据平台、卫星图像、人工智能和路径建模等高科技工具，实时报告蝗虫位置，绘制蝗虫分布和繁衍地图以及迁徙路径。今年联合国粮农组织将继续有关行动，该组织副总干事洛朗·托马说：“相信我们有能力控制这场沙漠蝗灾。”


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 17 版）
(责编：牛镛)

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