人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

联合国秘书长呼吁——

牢记历史防止仇外情绪卷土重来

2021年01月28日05:50 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社联合国1月26日电  （记者王建刚）1月27日是“国际大屠杀纪念日”。联合国秘书长古特雷斯26日在为该纪念日录制的视频讲话中，呼吁国际社会牢记历史，特别要关注新冠肺炎疫情所暴露的长期存在的不公正，同时防止反犹主义和仇外情绪卷土重来。

　　古特雷斯表示，必须果断采取行动，严防新纳粹分子和白人至上主义者乘疫情之机，攻击少数族裔，否认、歪曲甚至改写包括纳粹大屠杀在内的历史。他强调：“在我们缅怀纳粹大屠杀受害者之际，我们对他们最好的致敬是创造一个人人享有平等、公正和尊严的世界。”

　　第七十五届联合国大会主席博兹克尔26日也在“国际大屠杀纪念日”视频讲话中呼吁，世界各地的人们必须立场鲜明地反对各种形式的歧视和仇外。他说：“我们必须保持警惕，捍卫多元化。我们必须谴责基于种族或宗教信仰的不容忍、煽动和骚扰行为。”

　　1945年1月27日，苏联红军解放了波兰境内的奥斯威辛集中营。2005年11月1日，第六十届联大全体会议一致通过了由104个国家共同提交的一项决议草案，决定将每年的1月27日定为“国际大屠杀纪念日”。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 17 版）
(责编：牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部