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欧洲多国收紧防疫措施

本报驻比利时记者  牛瑞飞
2021年01月28日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　近期，欧洲多国收紧防疫措施，努力遏制变异新冠病毒传播。

　　荷兰政府从上周末开始实施宵禁，这是二战以来荷兰首次采取宵禁。宵禁期间民众无特殊情况不可外出，违者将被罚款95欧元。荷兰政府建议，民众在非必要情况下不外出旅行，每天外出的地点不超过一处，一个家庭每天接待的访客人数由此前规定的2人减为1人。此外，荷兰停飞了往返英国、南非和多个南美国家的航班。

　　法国1月16日把宵禁实施范围扩大至全国并持续至少15天。自18日起，法国对欧盟成员国以外人员实施更严格的入境规定，相关人员在入境时须提供出发前72小时内新冠病毒核酸检测阴性证明，并接受7天的隔离观察。隔离结束后，必须再次检测。

　　奥地利政府17日宣布，该国的第三次全面“封锁”措施延长至2月7日。此外，自1月25日起强制执行两项新规定：一是将社交安全距离标准从目前的1米增加到2米；二是要求民众在超市、邮局和药房等公共区域和乘坐公共交通工具时，必须戴符合欧盟标准的口罩。

　　德国政府22日将20多个国家和地区列入新冠肺炎疫情高风险区，并于24日起加强对高风险区入境者的核酸检测和隔离。从高风险区入境德国的旅客同从病毒变异区入境旅客一样，必须提供出发前48小时内核酸检测阴性证明，在绝大多数情况下必须完成10天居家隔离，但德国各州有权自行决定是否放松居家隔离要求。

　　比利时首相德克罗22日宣布，1月27日至3月1日期间，比利时将禁止一切“非必要”跨境旅行，返回比利时的人员必须出示“旅行必要性”文件。德克罗强调，目前比利时疫情总体趋稳，但变异新冠病毒的传播令人担忧，因此有必要加强防控。

　　（本报布鲁塞尔1月27日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 17 版）
(责编：牛镛)

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