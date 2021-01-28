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探讨应对危机之策  启动适应行动议程

首届气候适应峰会闭幕

本报驻比利时记者  任  彦
2021年01月28日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月26日，首届气候适应峰会落下帷幕。峰会由荷兰发起，以线下和线上结合方式举行，致力于推动各国政府采取更多适应举措，减少气候风险，增强气候韧性。峰会按主题设27个分论坛，300位嘉宾分享观点，同时另有160场周边活动为参会人员提供交流合作平台。

　　气候适应是联合国应对气候变化的两大主要战略之一，是指面对已经发生的气候变化，各国需要增强自身能力，降低气候变化对生命、健康、财产等带来的各种损失和影响。另一项战略为减缓气候变化，主要指减少人类活动产生的温室气体，减缓并阻止气候变化发生。

　　今年是《巴黎协定》全面实施之年。联合国减少灾害风险办公室不久前发布的一份报告显示，过去20年，自然灾害的发生频率几乎是1980—1999年间的两倍，其中气候变化导致的极端天气占比较高。该报告作者之一、比利时鲁汶大学教授萨皮尔说：“在未来很长一段时间内，我们将不得不承受现有气候变化水平的后果，中低收入国家将面临最严峻的气候风险，因为这些国家普遍缺乏气候资金。”

　　联合国秘书长古特雷斯表示，为适应气候行动提供支持是当务之急。他呼吁发达国家和多边银行将提供的气候资金总额的50%用于支持发展中国家气候适应能力建设，并敦促各方在今年11月举行的联合国气候变化大会之前实现这一目标，或至少在2024年前实现。根据联合国环境规划署发布的最新《适应差距报告》的估算，发展中国家每年的气候适应成本高达约700亿美元，到2030年这一数字可能达3000亿美元，到2050年可能达5000亿美元。但这方面资金存在巨大缺口。

　　本次峰会还启动了未来10年的适应行动议程，包括针对中低收入国家的适应融资计划，国际农业发展基金设立的农村韧性计划等内容。联合国世界粮食计划署联合其他机构共同启动了气候信息化数字咨询服务投资蓝图，以帮助全球1亿小农户使用数字技术及时获得气候信息。

　　“气候适应峰会着眼于解决应对气候危机的两大难点，一是行动，二是中低收入国家气候资金匮乏。”挪威智库国际气候与环境研究中心研究部主任彼得斯说：“气候变化是全人类面临的共同挑战，指责他人不但于事无补，反而使问题复杂化。现在最需要的是立即采取行动。”

　　（本报布鲁塞尔1月27日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月28日 17 版）
(责编：牛镛)

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