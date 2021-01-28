本报驻美国记者 吴乐珺

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国际货币基金组织认为，全球经济复苏进程仍具有“超乎寻常”的不确定性，呼吁加强国际合作，加速推广疫苗接种，共同推动世界经济复苏。

当地时间1月26日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，预计今年全球经济增长5.5%，比去年10月份的预测上调0.3个百分点，并预计2022年全球经济增长4.2%。

各经济体复苏步伐加快

IMF表示，2020年下半年各地区的经济增长势头整体强于预期，2020年全球经济或收缩3.5%，较此前预测收窄0.9个百分点。未来，疫苗的接种推广有望进一步提振全球经济，各经济体复苏前景主要取决于医疗干预程度及政策支持有效性等因素。

IMF认为，各经济体复苏程度将存在巨大差异。发达经济体因政策支持力度更大，能更快地获得疫苗，其复苏速度有望加快。

具体而言，发达经济体今年将增长4.3%，其中美国增长5.1%，欧元区整体增长4.2%，日本增长3.1%，英国增长4.5%。新兴市场经济体和发展中国家将增长6.3%。

全球贸易有望同步复苏。IMF预计2021年全球贸易额将增长8.1%，2022年增长6.3%，但服务贸易复苏速度将慢于商品贸易。

货币政策方面，IMF预测，全球主要央行将维持当前的利率政策直至2022年年底，发达经济体的金融状况将大体保持在当前水平，而新兴市场经济体和发展中国家的金融状况将逐渐改善。

随着全球经济逐步复苏，大宗商品价格也将上涨，估计2021年国际油价将比2020年的低点上涨20%左右。其他大宗商品价格预计也将上涨，尤其是金属价格将在2021年大幅上涨。

中国经济向好注入动力

“中国经济在2020年第四季度恢复到疫情前的预期水平，领先于各主要经济体。有效的疫情防控措施、强有力的公共投资，以及央行的流动性支持为中国经济实现强劲复苏提供了有力支持。”IMF在其报告中指出。

中国国家统计局日前发布的数据显示，2020年中国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元人民币大关。在疫情重创全球经济的背景下，中国经济持续复苏提振了全球信心，注入了中国动力。

“中国能够通过有效的防控措施，将病毒的本地传播降低到非常低的水平。”IMF研究部门主管马哈尔·纳巴在接受本报记者采访时认为，中国为其他经济体恢复经济提供了经验，如果没有这种有效的防控和帮扶措施，经济活动很难恢复到正常水平。例如，中国政府出台了有关措施帮助受影响的企业和家庭，提供支持信贷，保证其现金流量，确保经济活动能够迅速恢复。在支持基础设施方面，中国也采取了更广泛的措施，旨在加强疫情之后的经济恢复。马哈尔·纳巴表示，未来中国经济增长将更注重从投资驱动转向消费驱动。

另据联合国贸易和发展会议公布的最新数据，2020年全球外国直接投资（FDI）总额大幅下滑，但中国FDI逆势增长达1630亿美元，成为全球最大外资流入国。马哈尔·纳巴认为，外国对华投资回升速度超出了预期，显示中国在吸引外国投资方面取得巨大进步。中国目前正在推动经济结构转型，进一步扩大开放，鼓励更多外国投资，这将有助于中国经济再平衡，为实现可持续的增长奠定基础。

复苏前景仍具不确定性

IMF表示，全球经济复苏前景依然充满高度不确定性。部分国家由于出现了新一轮疫情和变异病毒加速传播，再次采取了封锁措施。加之疫苗分发的不均衡，给全球经济复苏之路蒙上阴影。

“世界经济复苏进程很大程度上取决于未来几个月疫苗推广速度和病毒控制的程度，各经济体政策支持力度也很关键。”马哈尔·纳巴表示。

IMF首席经济学家吉塔·戈皮塔认为，加速疫苗接种、加大医疗干预程度，以及额外政策支持可以改善和提振经济，而疫苗推广缓慢、病毒突变和政策支持过早退出则会导致复苏前景恶化。

IMF建议各国政府继续提供政策支持直到经济稳定复苏，确保金融稳定，保持宽松货币政策，同时提醒收紧的金融环境可能会增加风险，使部分经济体陷入债务危机。

IMF呼吁国际社会加强国际合作，共同控制疫情，协力推动世界经济复苏。“国际社会必须迅速采取行动，确保全球迅速和广泛地获得疫苗和治疗手段”，吉塔·戈皮塔表示，这将需要增加疫苗产量，对向较贫穷国家运送疫苗提供物流资金支持，让疫苗得到普遍分发。低收入国家债务水平在疫情期间进一步上升，国际社会需要继续开展密切合作，确保这些国家能获得充足的国际流动性。

“面对前所未有的全球性挑战，国际社会必须立即采取行动，确保全面控制疫情，弥合各国之间及其内部的分歧，推动建设一个更加繁荣、绿色和包容的未来。”吉塔·戈皮塔表示。

（本报华盛顿1月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月28日 17 版）

(责编：牛镛)