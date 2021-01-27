原标题：举动暖心！南京78岁奶奶用爱缝制六百多副手套，还无偿送给有需要的人

前两天，南京江宁区麒麟街道的环卫工人们收到一百多副新手套。这批手套颜色、面料与众不同，它们都是南京的一位年近80岁的老奶奶亲手制作的。过去8年里，这位老人利用空余时间，制作了六百多副手套，无偿送给有需要的人，爱心满满。

一盏台灯，一台用了四十多年的缝纫机，今年78岁的卞卞宏英又在忙着制作新的手套。为了让手套更保暖，她特意在手腕位置加了一道边，增加手套的包裹性。

卞宏英说：“不够长，要七寸才够呢。现在六寸半，要再长一点。布不够就把下面拿布接起来，否则这个手腕的地方会冷。”

家住南京江宁区麒麟街道的卞宏英是一位退休教师。8年前的一天，她坐公交车时，发现驾驶员使用的手套很旧，热心肠的她很快赶制了六十副手套，送给公交车队，以备不时之需。从那以后，只要有时间，她就会做一些手套送给养老院的老人和环卫工人。

卞宏英说：“有时候在菜场买菜，有环卫工跟我打招呼，我说我认不识你。你不是发手套给我的嘛，他就这样说。”

卞宏英的老伴说：“做一点事情，给人家暖和暖和，人家感到欢喜，我也乐意啊。她一个人能坚持做手套快十年了，坚持这样做，这种精神不容易。”

卞宏英制作手套的材料主要取自家里不穿的衣服和布料店里的边角料。面料大小不一，需要二次剪裁、拼凑、缝纫，特别是手套指缝的位置需要手工缝制，得下不小的功夫。有时候，卞宏英一忙就是一两个小时。

卞宏英说：“老年人不能久坐，只能坐一会儿、站一会儿、走一会儿，再跳一跳舞，在家锻炼锻炼身体。以前坐的时间长就腰疼。”

如今，卞宏英已经累计制作了六百多副手套。这天中午，新完成的几十副手套即将送给环卫工人。

南京市江宁区麒麟街道为民服务中心工作人员刘文婷说：“我们要走一个正常的捐赠的形式，首先把手套拿去红十字会进行登记，根据卞奶奶本人的意愿，需要送给环卫工人。把手套登记完以后，交由我们麒麟街道城管办，由城管办工作人员把每副手套送到每一位环卫工人的手里。”

卞宏英说，只要有精力，她会继续制作更多的爱心手套！

一针一线皆是情，双双手套暖人心。为卞奶奶的这份爱心和坚持，点赞！也希望她多保重身体。

（范思成 谢健 报道）

(责编：艾雯、杨牧)