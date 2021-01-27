原标题：南京首次公布，要从特大城市走向超大城市

1月12日上午，南京市第十六届人大四次会议开幕，南京市市长韩立明作政府工作报告公布，2020年预计南京全年完成地区生产总值1.48万亿元，可比价增长4.5%左右，增幅居GDP超万亿元城市前列，经济规模自改革开放以来首次跻身全国大中城市前十强。

一般公共预算收入1637.7亿元、增长3.7%，税占比85.2%；固定资产投资增长6.6%，社会消费品零售总额实现正增长，外贸进出口总额增长10%、对全省进出口增长贡献率近六成。

全体居民人均可支配收入增长5%，城镇登记失业率1.71%。

韩立明从七个方面总结了南京2020年的工作，包括抗击疫情、经济发展、聚焦创新名城、改革开放、城市功能、三大攻坚战、社会建设都可圈可点，颇见成效。

对近期南京提出建设“四高”城市，韩立明进行阐述。

南京要建设高质量发展的全球创新城市。创建综合性国家科学中心取得实质性成效，建成科技产业创新中心，高新技术企业总数达到2万家，高新技术产业产值占规模以上工业比重达54.5%，全社会研发经费支出占GDP比重达4%左右。

建设高能级辐射的国家中心城市。经济在高质量轨道上稳健增长，发展速度居同类城市前列，综合实力稳居全国大中城市十强，人均GDP突破3万美元，基本建成国际消费中心城市、国家级服务经济中心。

高品质生活的幸福宜居城市。居民就业规模和质量不断提高，人均可支配收入达9万元左右，基本公共服务现代化、均等化、多元化走在前列，城市文化软实力进一步增强，生态环境质量、人居环境品质持续改善，城乡融合发展水平明显提升。

高效能治理的安全韧性城市。市域治理和服务更加精准化精细化，本质安全水平显著提升，公众安全感保持95%以上，法治建设满意率超过90%，平安南京、法治南京建设迈上更高水平。

未来5年总体目标是，要聚力建设具有全球影响力的创新名城、加快形成以创新为第一驱动力的增长方式，聚力建设以人民为中心的美丽古都、探索走出绿色低碳发展新路子，打造富于现代化内涵、推动高质量发展的区域增长极，成为常住人口突破千万、经济总量突破2万亿元的超大城市。

根据国务院曾发布过《关于调整城市规模划分标准的通知》，城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。在2016年国务院公布的《长江三角洲城市群发展规划》中，南京被定位为长三角唯一的特大城市，上海是长三角唯一的超大城市。

(责编：艾雯、杨牧)