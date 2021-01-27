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南京“东进” 打造创新引领极

2021年01月27日17:04 | 来源：人民网江苏频道
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　　原标题：南京“东进” 打造创新引领极

　　1月19日，南京市委、市政府召开高质量建设紫东科创大走廊推进大会。两年间，南京城市“东进”已拉开框架，面向“十四五”，这里将担当南京市“一核三极”城市功能布局中的重要一极——创新引领极。

　　2019年4月，南京市委、市政府启动紫东发展，迈出城市“东进”新步伐，确立了“建设紫东科创大走廊、打造数字城市”的目标定位。目前，紫东地区已顺利实现“一年打基础、两年立框架”的既定任务。预计2020年地区生产总值达2650亿元，较上年增长约200亿元，新增长极的效应初步显现。

　　南京市委提出，要依托麒麟科创园、江宁开发区、紫东核心区、仙林大学城、南京经济技术开发区和中科院“一院四所”等板块和高校、科研院所，充分发挥高校科技转化、国家级重点实验室、前瞻性技术攻关团队的独特优势，打通“科创大走廊”学科群、产业群通道。在整个“一核三极”的城市功能布局中，江南主城区为“主核”、江北新区为“主城拓展极”、南部片区为“新兴增长极”、紫东地区为“创新引领极”。

　　除了整合现有的大学城、园区资源之外，由中科院与江苏省于2020年6月签约共建的中科院麒麟科技城成为这一区域发展的最大增量。这里囊括了1个国科大区域学院、2个国家工程实验室、3个国家重点实验室、4个整建制研究所、5个国家重点野外观测研究台站、7个研究所南京分部等中科院创新资源。

　　紫东核心区的产业发展将锚定“数字城市”。南京市委要求，这里要打响数字经济品牌，积极发展人工智能、云计算和边缘计算、智能网联汽车等核心数字产业，开放拓展数字技术应用场景，协同推进数字基建、数字科创、数字治理，率先形成“腾云驾数”的紫东样板间，助力南京建设数字经济名城。

　　领衔负责紫东核心区城市设计的中国工程院院士、东南大学教授王建国指出，要探索与江北新区、南部新城、河西新区“和而不同”的发展模式，加大紫东科创大走廊空间协同力度，加大紫东南北向的交通联系，建议提前规划建设地铁S3线，以便加强紫东核心区与仙林大学城、江宁大学城的联系。要进一步研究提高麒麟科技城与紫东核心区的分工协作，共同构成科创大走廊的功能核心区。

　　南京市建委主任黄辉表示，“十四五”期间，将坚持交通设施先行，全速助跑紫东科创走廊，年底建成宁句城际，年内开工宁扬城际，适时启动4号线北延、8号线、宁和线北延工程。（记者 仇惠栋）

(责编：艾雯、杨牧)

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