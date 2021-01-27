图为梁师傅正在创作垃圾分类农民画。石磊 摄

农村生活垃圾分类如何做？南京市六合区给出了自己的答案。走进六合区冶山街道，一幅幅垃圾分类农民画铺满街头巷尾，通俗易懂地讲解了垃圾分类相关知识的同时，也美化了乡村环境。

六合区城管局副局长张国如说，生活垃圾强制分类启动以来，六合区深度挖掘六合本土国家级文化资源，通过探索“农民画+垃圾分类”模式，持续提升垃圾分类宣传文化内涵。仅以冶山街道为例，3个月来，6个小区全部建成了垃圾分类房，厨余垃圾日收集量已达到4.5吨。

六合农民画是当地的代表性文化产品，于2012年和2016年先后被列入南京市和江苏省非物质文化遗产代表性作品名录。1月22日，农民画作者梁师傅在冶山街道潘庄的墙体上进行垃圾分类农民画创作。“这个村子大部分都是我画的。”他说，农民画大红大绿的艳丽色块更容易吸睛，能更好起到宣传效果。

冶山街道办事处副主任朱成友说，目前，冶山街道共绘制垃圾分类相关墙体农民画3000平米。同时，还在街道主干道上悬挂垃圾分类农民画道旗1800余条，发放宣传手册10500份，拉横幅标语410条，举办广场宣传巡演活动9场次。各社区村每月至少举办一场垃圾分类“大家谈”活动，全方位立体化宣传垃圾分类工作。

除了通过农民画等方式宣传垃圾分类知识外，六合区还注重发挥垃圾分类指导员的一线指导作用。徐茂华是青东苑小区的一名指导员，36岁的她，选择从事垃圾分类指导员已经快3个月了。每当居民前来投放，她会细心检查垃圾袋：“物业有要求，要把厨余垃圾、有害垃圾和可回收物分出来，这段时间一直在对混投的居民宣传，告诉他们要在家里分类。”隔壁收集点的指导员朱王群为人热情，经她向物业建议，街道组织专业的画师把深受居民喜欢的冶山农民画绘到了分类收集房的外墙上。

数据显示，目前，冶山街道已经完成“农户初分+保洁员上门收集二次、四分类”的直收直运工作全覆盖。6个小区已全部建成分类垃圾房，9家党政机关事业单位、7所学校及其它9个单位主体也已开展垃圾分类工作，日厨余垃圾收运量达到4.5吨。

六合区对农村垃圾分类探索取得了明显成效——该区9个街镇2549个自然村组100%实现人居环境长效管护，“农户初分+保洁员上门收集”覆盖率100%，各街镇全部建成垃圾分拣站和资源化处理站，基本完成全市农村环境卫生和垃圾分类工作任务。

2020年12月3日，南京市农村环境卫生提升暨垃圾分类工作现场推进会放在了六合区举办。会上，六合区就农村环境卫生暨垃圾分类工作经验作了分享。（石磊 金粟）

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