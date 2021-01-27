原标题：南京已有159家核酸检测点 就近采样，报告当天拿

国家卫健委日前表示，春节返乡人员需持有7日内核酸阴性检测证明。根据南京卫健委的最新发布，目前南京地区已有159家核酸检测采样服务点，如何快速找到离自己最近的核酸检测机构？去医院就诊又有哪些注意事项呢？

【南京已有159家检测点 就近做检测报告当天拿】

记者了解到，目前南京已有159家核酸检测采样服务点，今后几天还将持续增加。通过微信小程序搜索“国务院客户端”或者关注南京市卫健委官方公众平台“健康南京”，都可以快速找到离自己最近的核酸检测机构。

东南大学附属中大医院医务处副主任陈辉介绍，如果是患者过来就诊，可以通过挂号之后，医生开单子，到就诊点进行核酸检测。发热的患者直接到发热门诊单独去做检测。健康人群为了核酸检测的证明，到自助点快捷键操作，不需要再挂号。

记者在一家核酸采样服务点看到，前来检测的人员都佩戴好口罩，有序排队，在等候时，也会自觉注意保持“一米线”距离。

目前，采样服务点4到6小时就可出核酸报告。除了现场通过自助机打印报告外，也可以通过医院二维码或者支付宝，获取电子报告。

【医院就诊实行网上预约挂号 避免聚集少逗留】

此外，作为疫情防控重点场所，医院严格落实疫情防控措施，为患者营造安全有序的就医环境，在就诊过程中，有哪些事项需要患者注意呢？

陈辉介绍，二级以上的医院已经实行了全时段实名制预约，必须预约之后才能到医院进行诊疗。第二，进入医院之前必须测体温，出示苏康码，医护人员检查口罩佩戴情况才能够进入院区。进入院区之后，就诊按照预约的时段来比较方便，而且可以减少人员聚集的情况。

江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/方晨 魏玉卿 编辑/胡超

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