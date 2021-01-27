人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际>>国际专题>>会议-论坛-周年>>创新名城美?魅力古都—―南京

南京已有159家核酸检测点 就近采样报告当天拿

2021年01月27日16:37 | 来源：人民网江苏频道
小字号

原标题：南京已有159家核酸检测点 就近采样，报告当天拿

国家卫健委日前表示，春节返乡人员需持有7日内核酸阴性检测证明。根据南京卫健委的最新发布，目前南京地区已有159家核酸检测采样服务点，如何快速找到离自己最近的核酸检测机构？去医院就诊又有哪些注意事项呢？

【南京已有159家检测点 就近做检测报告当天拿】

记者了解到，目前南京已有159家核酸检测采样服务点，今后几天还将持续增加。通过微信小程序搜索“国务院客户端”或者关注南京市卫健委官方公众平台“健康南京”，都可以快速找到离自己最近的核酸检测机构。

东南大学附属中大医院医务处副主任陈辉介绍，如果是患者过来就诊，可以通过挂号之后，医生开单子，到就诊点进行核酸检测。发热的患者直接到发热门诊单独去做检测。健康人群为了核酸检测的证明，到自助点快捷键操作，不需要再挂号。

记者在一家核酸采样服务点看到，前来检测的人员都佩戴好口罩，有序排队，在等候时，也会自觉注意保持“一米线”距离。

目前，采样服务点4到6小时就可出核酸报告。除了现场通过自助机打印报告外，也可以通过医院二维码或者支付宝，获取电子报告。

【医院就诊实行网上预约挂号 避免聚集少逗留】

此外，作为疫情防控重点场所，医院严格落实疫情防控措施，为患者营造安全有序的就医环境，在就诊过程中，有哪些事项需要患者注意呢？

陈辉介绍，二级以上的医院已经实行了全时段实名制预约，必须预约之后才能到医院进行诊疗。第二，进入医院之前必须测体温，出示苏康码，医护人员检查口罩佩戴情况才能够进入院区。进入院区之后，就诊按照预约的时段来比较方便，而且可以减少人员聚集的情况。

江苏广电总台·融媒体新闻中心记者/方晨 魏玉卿 编辑/胡超

(责编：艾雯、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部