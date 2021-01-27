20日上午，建邺区十八届人大五次会议召开 建邺区委宣传部供图

人民网南京1月20日电 （记者朱殿平）从2002年区划调整至今，南京市建邺区2020年刚刚度过了自己的“成人礼”，步入了全新发展阶段。20日上午，建邺区十八届人大五次会议召开，刚刚履新的建邺区代区长姜宸作政府工作报告。过去五年，建邺紧扣“现代化国际性城市中心”定位，经济总量实现历史性突破、产业结构取得实质性优化。地区生产总值翻番，在全市连进5位，2019年首次跨入千亿级行列；2020年实现地区生产总值1100亿元，增长4%左右。姜宸表示，经过18年发展，建邺已经成为最能代表南京现代化、国际化形象的“城市客厅”。未来五年，该区则聚焦“五高”，发力建设“更高水平”城市中心，努力从“优等生”变为“尖子生”。

建邺是南京首个整体规划建设的新城新区。十八年光阴流转，建邺在一张白纸上画出了现代化城市中心新形象。经济总量实现历史性突破、产业结构取得实质性优化，城市品质不断提升、生态环境持续改善，社会事业全面进步、民生福祉显著增进。面对极不平凡的2020年，全区上下奋力打赢疫情防控、复工复产、防汛抗洪三场硬仗。全年实现地区生产总值1100亿元，增长4%左右；全区（含烟厂）一般公共预算收入实际完成138亿元，其中区本级增长2.4%，税占比89.3%；全社会固定资产投资增长7.5%，总量位居主城区第二；社会消费品零售总额增幅位居主城区第二；实际利用外资超3.5亿美元，创历史新高；外贸进出口总额增幅位居主城区第一；城镇居民人均可支配收入65856元，增长5%。

在产业结构优化上，建邺区交出了亮眼的成绩单。金融业发展保持强劲势头，新引进金融类机构290家，新增基金规模1637.8亿元，预计金融业增加值310亿元、占GDP比重达28.5%，房地产业增加值占GDP比重趋向合理区间；数字经济总部加速集聚，人工智能产业加快布局，17个省市级、70个区级重大项目均超额完成年度投资；新增市场主体超2.1万户、同比增长25.4%，新增“四上”企业280家、增量位居主城区第二。

值得一提的是，建邺区还持续将金融产业优势转变为助力区域创新的引擎。比如，2020年升级推出“建邺高新进园保2.0”版，合作银行选派金融专员挂职服务，新增放款18.7亿元，为2019年的6.6倍，超九成为纯信用贷款，惠及区内企业超300家。通过配资、直投、跟投等方式撬动社会资本，全区各类基金累计投资全国科创企业近4000家，其中南京企业超1000家。如今，创新在建邺蔚然成风：一年来，高新技术企业新增超100家、总量突破300家；签约、建设新型研发机构23家，市级备案数主城区第一；新增培育独角兽企业2家、瞪羚企业7家。

18岁对个人发展是特殊意义的一年，区域发展亦如是。特别是站在“十四五”开局的新起点上，未来五年发展目标更加重要。报告指出，建邺区将努力建设高质量发展、高品质生活、高起点创新、高水平开放、高效能治理的更高水平现代化国际性城市中心。聚焦“五高”，建邺将从优化发展格局、增强发展动能、提升发展质效、擦亮发展底色、共享发展成果等五方面发力。

开局关系全局，起步决定后势。2021年，建邺区将力争实现地区生产总值增长7.5%；服务业增加值增长8%；金融业增加值占GDP比重达30%；区本级一般公共预算收入增长5.5%。加快建设东部重要金融中心，是南京市委市政府交给建邺的新考题。为此，建邺区将加快市、区两级联动编制空间规划、产业规划，制定系列配套政策，加快建设金融城三期，开工建设建邺科技金融中心，率先开设金融法庭，引进集聚金融监管机构、金融持牌机构、地方金融机构、金融科技企业，以及各类股权投资基金、证券投资基金，力争全省首支公募基金在建邺落地，引进金融类机构不少于350家。

(责编：艾雯、杨牧)