辖区以南京2%的区域面积创造出全市40%、江苏全省20%的软件与信息服务业产值；疫情影响下，商圈经济不仅逆势增长还携手民生、科技一同前行……在南京市雨花台区，基层党建“聚力行动”如同磁场，让各类资源加速集聚，释放出1+1＞2的发展能效。

“我们建立了‘一轴多驱’的党建工作项目化推进机制。一轴，即以书记党建项目为动力轴；多驱，即聚焦区域、商圈、非公、社会组织、机关、社区治理等各领域多轮驱动，加快形成基层党建有形有效的新格局。”雨花台区委组织部相关负责人如是说。

图为位于南京雨花台区的中国（南京）软件谷九号网格各党支部党员共同参观当地科技公司。受访对象供图

聚人才 激发产业活力

在南京创新名城版图上，位于雨花台区的中国（南京）软件谷是当仁不让的“产业地标”。如今，软件谷集聚涉软企业3000余家，从业人员超过30万。为推动区域党建与企业发展同频共振，雨花台区委、软件谷党工委专门成立软件产业党委，实施“雨花红谷”非公党建工程。

山西姑娘李雪飞大学毕业后在南京工作，由于公司当初没有党支部，只能将组织关系转回老家。距离太远，每个月的固定学习无法正常参加。“村支部经常打电话来，我的组织生活怎么过，这成了我的一个心病。”两年多前，她所在的江苏户传科技有限公司（下称“户传科技”）成立了党支部，“我第一时间把组织关系转来，终于有了找到组织的感觉。”李雪飞说。

这家企业党支部是软件谷科创城园区首家非公企业党组织，也是软件谷软件产业党委9号网格中的四个支部之一。

据了解，软件谷入驻的中小型非公企业类型各异，党员分散、流动性大，很多企业党组织陷入“建了散、散了建”的怪圈。如何破解这一难题？软件谷探索“党建网格+经济网格”的模式，分10个网格片区设立19个联合党支部，覆盖网格内114家企业、162名党员。

党建网格服务的触角延伸到一栋栋楼宇、一家家公司、一名名党员身上。楼宇党建阵地越来越多，非公企业党员每月在一起过“政治生日”，一场场“红谷讲坛”“科技沙龙”在网格内落地。据统计，在软件谷“独角兽瞪羚”企业俱乐部43家高成长企业中已有过半成立党组织，“党建凝聚人才、人才引领创新”的效果显现。

“通过支部活动，我认识了各行业的人，也学到了不少东西。”户传科技党支部组织委员章敏说，“一次活动中了解到一家企业正在做线上法庭直播，无论是技术还是业务，我们两家公司都可以互相借鉴。”

图为世茂52+中庭展示雨花台区企业研发的科技产品。受访对象供图

赋动能 打造商圈发展合力

雨花客厅、楚翘城、世茂52+等商业综合体扎堆，400余家经营主体集聚……在雨花台区铁心桥街道，商圈经济正成为引领发展的新名片，但“非公企业党建边缘化”等现实问题逐渐成为发展掣肘。如何整合资源，让商圈形成发展合力？雨花“中心荟”商圈党建项目应运而生。

谈及“中心荟”商圈党建项目，世茂52+项目负责人王雨阳感慨颇深。“疫情让不少商场客流锐减，而‘中心荟’就像纽带，帮助我们化危为机，2020年的销售额比2019年提升了3%以上。”在他看来，“中心荟”搭建平台，将辖区企业需求引入商业综合体，而综合体在消费券等政策利好的支持下，又能提供更优惠的价格给企业，从而构成一个健康的循环体系。

在世茂52+门口的志愿者服务亭内，定期有党员开展志愿服务。“中心荟”还将政务服务机引进服务亭，居民可在此直接办理行政权力、不见面、公共服务等26类清单事项。

走进世茂52+，商场中庭展示了不少科技产品。“我们距离软件谷很近，在‘中心荟’的牵头下，我们在商场人流量最高的区域设置了企业服务中心，谷内企业的产品可以在这里免费展示。”王雨阳说，将党建阵地建到商圈，可以惠及商业、企业和民生。

在雨花台区，党建正凝聚带动区域内各类主体互融共建。“中心荟”商圈处于软件谷核心区域，依托软件谷科技企业及人才优势，科技产业圈正辐射企业商圈。据介绍，以政务机器人、导购机器人为代表的科技已经走进当地的商圈商场、商务楼宇，科技企业的助力让商圈更智能和现代化。

图为残疾人士张国春报名成为社区志愿者。受访对象供图

惠民生 释放品牌效力

一个电饭煲满足一个家庭的“微心愿”，一批便携式风扇为夏季社区一线工作人员送去清凉，一盒大闸蟹为孤寡老人送去重阳节的问候……打开户传科技党支部2020年活动清单，一个个温暖的画面浮现在眼前。2020年，“雨花红谷”组织14家企业走进辖区内9个社区，认领一批接地气、惠民生的企地共建项目。户传科技党支部与铁心桥街道马家店社区党总支签订了“365幸福家”党建项目协议。

“过去，我们的党员活动多是理论学习，如今走进社区，更接地气了，既能了解居民的需求，真真切切地服务大家，也能让党员在活动中增强凝聚力。”户传科技党支部书记戴敏南计划着，未来要把企业的技术和人才优势发挥出来，用科技服务人民。

南京南站党建联盟360也编织了“连心网”反哺社会。农花社区即通过“党建联盟360农花分中心”平台，联合驻地企业党支部打造“折翼守护”项目。张国春患有智力残疾，是这一项目的服务对象。“我们为他量身制定康复计划，定期提供理疗服务，他的精气神得到很大改变，还主动报名成为社区志愿者。”该社区负责人介绍，社区还列出手工培训、半成品加工等“红色清单”，由驻地单位认领，旨在让残疾人士通过劳动获得收入。截至目前，辖区共20家企业认领服务项目，订购手工加工品8000余件约15万元。

区域党建“南京南站党建联盟360”、非公党建“雨花红谷”、社会组织“红色导航”、商圈党建“中心荟”、机关党建“英雄支部”、社区治理“岱山模式”……在雨花台区，各类党建品牌如次第涌现。

“我们以“党建惠企、党建惠民”系列行动为纽带，深化区域条块、矩阵资源融合，推动各党建品牌打破条线间隔，联动开展‘你忙复工复产，我送政策服务’‘优化营商环境，持续转变作风’‘民生接待日’等惠民惠企活动近百场，推动形成‘组织相加、工作互容、共享共赢’的效果。”雨花台区委组织部相关负责人表示。

(责编：艾雯、杨牧)