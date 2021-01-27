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南京雨花台区开展"线上"组团服务 3000余企业参与

2021年01月27日10:53 | 来源：人民网
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人民网南京1月21日电 （顾姝姝）2021年南京市委一号文件有哪些特点？雨花台区有哪些惠企政策？21日下午2点30分，一场跨越空间的“线上”组团服务企业直播在雨花台区拉开帷幕。据统计，当天直播共吸引3000余家企业在线观看互动。

据了解，此次线上组团服务企业活动由雨花台区级机关创建“英雄支部”的机关党组织和“雨花红谷”的党组织整合区谷服务资源，利用区政府网站、软件谷双创服务中心平台等在线解读2021年市委1号文以及雨花台区资本市场培育、高新企业培育、瞪羚和独角兽培育三大计划等政策，旨在推动全区企业高质量发展。

除了线上集中打包发布的惠企政策大礼包，企业还可以在线互动提出个性化需求。“请问瞪羚企业相关问题联系哪个部门？”“高新技术企业有税收优惠吗？”直播开始后，不少企业在线提出问题。雨花台区发改委、科技局等部门立刻认领企业疑惑，在线解答。当天有11个部门参与直播。

“今天的直播可以回看吗？”“介绍市委一号文的资料可以发给我们吗？”“直播结束后我们遇到问题该找谁？”当天下午的组团服务直播结束后，不少企业在线询问。“我们已经提前做好准备，直播结束可以观看回放。”活动主办方介绍，“我们区发改委的虚拟‘服务专员’、区级机关‘首席帮办’和政企直通车等平台，都可以为企业后续问题解决提供服务。只要企业有需求，政府服务就跟进。”

据悉，雨花台区2019年三次组织线下“组团”服务企业活动，覆盖辖区全部企业。2020年3月19日，该区以“你忙复工复产，我送政策服务”为主题，开展首次“线上”组团服务，在线解读各类惠企政策，并持续通过多种方式促进政策落地，当年全区累计兑现惠企资金15.86亿元，惠及企业2.66万家。

(责编：艾雯、杨牧)

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